Morena alarga disputa por 17 gubernaturas

Con el registro de 277 aspirantes para coordinar la “defensa de la transformación y la soberanía nacional” en las 17 entidades que renovarán gubernatura en 2027, Morena puso en marcha un proceso interno que se prolongará durante varios meses y que servirá para administrar la disputa entre sus distintos grupos políticos antes de definir a quienes competirán.

Para especialistas, el partido busca administrar la competencia antes de definir las candidaturas y llegar al proceso electoral con el menor número posible de inconformidades.

El Dato: Morena pedirá antecedentes de sus candidatos para las elecciones de 2027, con el fin de evitar que personas vinculadas al crimen organizado participen en la contienda.

El analista y consultor político Fernando Dworak consideró que adelantar el proceso responde a una estrategia para ordenar las aspiraciones de quienes buscan un cargo y construir acuerdos antes de las decisiones finales.

”Yo lo estoy viendo como un ritual de acomodo. Tienes mucha gente que ambiciona muchas cosas y, obviamente, los que levantaron la mano saben muy bien que no todos van a ganar”, afirmó.

Además, explicó que la dirigencia morenista pretende dar cauce a las inconformidades a través de una negociación prolongada. “Todo ese proceso, de que haya mucha gente que alce la voz y alce la mano, es para ver cómo van a acomodar esos intereses, no solamente dentro de Morena, sino entre los partidos”, señaló.

De los 277 registros recibidos, 113 corresponden a militantes de Morena y 164 a integrantes del PT y del PVEM, por lo que la negociación no sólo abarcará a los distintos grupos del partido guinda, sino también a sus aliados.

Los registros también dejaron al descubierto las entidades donde la disputa interna será más intensa. La competencia se concentra en estados como Guerrero, Sinaloa, Michoacán, Baja California, Chihuahua, Quintana Roo y Tlaxcala, donde competirán algunos de los liderazgos más visibles de Morena.

En Guerrero, la entidad con mayor número de registros, sobresalen el senador Félix Salgado Macedonio; la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez; el exdelegado federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros; la senadora Beatriz Mojica Morga y la exconsejera de la Presidencia Estela Damián Peralta, un escenario que anticipa una negociación compleja para mantener la unidad.

En Baja California destacan el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz; la senadora Julieta Ramírez Padilla, y la exalcaldesa Montserrat Caballero Ramírez. En Chihuahua, la contienda se perfila entre la senadora Andrea Chávez Treviño y el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.

En Michoacán figuran el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, y el senador Raúl Morón Orozco. En Quintana Roo aparecen el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo, y el senador Eugenio Segura Vázquez.

En Sinaloa, donde se registraron 12 aspirantes, participan la senadora con licencia Imelda Castro Castro; el secretario estatal de Bienestar, Omar López Campos; la alcaldesa con licencia de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, y la diputada federal Graciela Domínguez Nava, entre otros perfiles. Mientras que en Tlaxcala la disputa tiene como principales contendientes a la senadora con licencia Ana Lilia Rivera Rivera y al alcalde con licencia de la capital, Alfonso Sánchez García.

Incluso, dijo el especialista, el diseño de varias etapas en el proceso tiene como propósito legitimar las decisiones finales y disminuir el costo político de quienes queden fuera. “Si la negociación es muy complicada, lo que están haciendo son varias rondas para legitimar a quienes no ganan, para decirles: ‘Hiciste la lucha, te voy a dar esta otra cosa’”, sostuvo.

Gustavo López Montiel, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, advirtió que el contexto ya no es el mismo de procesos anteriores, pues el desgaste que ha registrado el partido podría hacer más compleja la negociación interna.

“La marca Morena se ha venido desgastando en los últimos meses”, afirmó. Ese escenario, añadió el académico, podría provocar que algunos grupos evalúen otras alternativas políticas si consideran que no tendrán posibilidades de obtener una candidatura.

“Va a haber grupos que van a estar valorando la posibilidad de mantenerse con Morena o moverse a otros espacios, como ya ha comenzado a pasar”, sostuvo. Además, anticipó que, conforme avance el proceso, se intensificarán las disputas entre las distintas corrientes del partido. “Vamos a comenzar a ver estrategias para debilitar a otros grupos dentro del mismo partido”, señaló.

Fernando Dworak estimó que, por ahora, no observa un escenario de rupturas generalizadas, aunque consideró que el caso de Félix Salgado Macedonio, quien no se registró en la contienda interna debido a que es padre de la actual gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y ante la cláusula antinepotismo en el partido, representa una excepción.

“Todavía no veo rupturas. Salvo el caso de Félix Salgado Macedonio, la mayoría de quienes participan están viendo para qué les alcanza, ya sea una diputación, un ayuntamiento o incorporarse al gobierno de quien resulte candidato”, comentó el consultor político.

López Montiel añadió que el adelanto del proceso también implicará una competencia más larga y costosa.

“Los grupos políticos van a comenzar a gastar dinero en estructura, propaganda y medios; esa dinámica tiene que ser financiada por otros actores y eso me parece que es la parte más relevante y más delicada”, concluyó.