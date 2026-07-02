Son “viejos que regresan al pasado”: CSP

En el contexto del surgimiento de dos nuevos partidos políticos en México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó que hay uno que se compone de personajes de antaño que buscan que el país regrese a prácticas del pasado.

La semana pasada, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el registro de dos nuevos partidos: PAZ y Somos México, éste último integrado por políticos involucrados en procesos anteriores de lo que hoy representa a la oposición.

El Tip: Los representantes propietario y suplente de Somos México ante el INE son Emilio Álvarez Icaza y el exconsejero Marco Antonio Baños, respectivamente.

En conferencia de prensa, mientras hablaba de que episodios como el ‘fraude electoral’ que, se acusa, enfrentó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, comienzan a quedar en el olvido de las nuevas generaciones, la mandataria federal mencionó que “no se puede dar la idea de que lo de antes fue mejor”.

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En ese contexto, comentó que hay un nuevo instituto que tiene entre sus objetivos retroceder a la política pasada, razón por la cual exhortó a revisar a quienes lo integran: “Es como este nuevo partido que impulsa el viejo régimen, porque eso busca, regresar al viejo régimen, y ése es el objetivo. Es un nuevo partido de viejos, que regresan al pasado, porque eso es lo que buscan, regresar al pasado… Nada más hay que ver quiénes lo conforman”.

Remarcó su percepción sobre que los gobiernos de la etapa neoliberal en México se condujeron con “entreguismo” y sus acciones no beneficiaron a toda la población, a la cual llevaron, acusó, a altos índices de pobreza.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México durante conferencia de prensa en Palacio Nacional ı Foto: Cuartoscuro

“Fueron 36 años de entreguismo, de gobernar para unos cuantos, de empobrecimiento del pueblo y donde no hubo democracia. Es falso que hubo democracia en ese periodo”, dijo.

Uno de los nuevos partidos que obtuvo el registro y que podrá contender en las siguientes elecciones es Somos México, presidido por Guadalupe Acosta Naranjo, exfundador de lo que fue el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y que durante los comicios federales pasados se vinculó con la alianza Va por México, que incluyó al PAN y al PRI, para impulsar la candidatura de Xóchitl Gálvez a la Presidencia de la República en 2024.

Otra de sus integrantes es Cecilia Soto, quien fue embajadora de México en Brasil durante el sexenio de Vicente Fox y luego fue legisladora federal por el PRD.

El otro es PAZ, que integra a políticos como Armando González, que formó parte del desaparecido Partido Encuentro Social (PES), junto al cual Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia en 2018. También ese encuentra Hugo Eric Flores, quien actualmente es diputado federal de Morena.