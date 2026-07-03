Morena ve continuidad del T-MEC y estabilidad

El coordinador de la bancada guinda en el Senado, en video difundido ayer.

LA CONTINUIDAD del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) garantiza estabilidad económica, confianza y certidumbre para los mercados financieros, aseguró el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, al sostener que EU nunca notificó formalmente su intención de abandonar el acuerdo.

El legislador afirmó que el tratado sigue vigente y que la decisión adoptada por los tres países fue mantenerlo en operación hasta 2036, con revisiones anuales, por lo que descartó cualquier escenario de cancelación.

“Solamente hoy los mercados financieros reflejan la confianza. Hay estabilidad económica en México, los mexicanos pueden estar tranquilos”, expresó.

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Mier rechazó las versiones sobre una supuesta salida de EU del tratado: “Para tranquilidad de todos los mexicanos y que no empiece la oposición con su cantaleta de siempre, que Estados Unidos renunció al tratado de libre comercio, o Canadá. Falso”.

Explicó que la decisión anunciada no significa el fin del acuerdo comercial, sino que los tres socios optaron por no extender desde este momento su vigencia por otros 16 años. En consecuencia, el tratado permanecerá vigente hasta 2036 y, a partir de ahora, será evaluado cada año.

Sostuvo que la posibilidad de que el T-MEC desapareciera quedó descartada desde hace seis meses, cuando venció el plazo legal para que alguno de los países notificara formalmente su intención de retirarse, por lo que consideró que existe certeza jurídica sobre su continuidad.

Destacó que la relación entre México, EU y Canadá va más allá del comercio, pues existe una interdependencia económica, de seguridad y poblacional que hace indispensable mantener los mecanismos de cooperación entre las tres naciones.