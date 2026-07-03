Hospitalizan a 54 durante el torneo, tres extranjeros │ Aficionados en el Ángel festejan

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que su Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED) se mantiene como una pieza clave en la estrategia de atención médica durante la Copa Mundial de Futbol 2026, al coordinar la vigilancia permanente de unidades médicas estratégicas y la respuesta ante posibles emergencias en las ciudades sede del torneo.

El organismo detalló que el Centro opera dentro del Comando Central para el Mundial, desde donde monitorea de manera continua la capacidad de respuesta hospitalaria, la disponibilidad de servicios y la atención de incidentes relacionados con el desarrollo de la justa deportiva.

Como parte de las acciones implementadas para garantizar la atención oportuna de la población y de los visitantes nacionales y extranjeros, el IMSS reportó que, al corte del 30 de junio, un total de 54 personas requirieron hospitalización en unidades del instituto.

De ese total, tres pacientes son de nacionalidad extranjera: uno proveniente de Taiwán, otro de Estados Unidos y uno más de Marruecos, quienes recibieron atención médica en hospitales del Seguro Social.

La dependencia señaló que el Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres permite mantener una vigilancia nacional permanente sobre las unidades médicas estratégicas, fortalecer la coordinación entre instituciones del sector salud y agilizar la toma de decisiones ante cualquier contingencia derivada de la concentración masiva de personas durante el Mundial.

La estrategia forma parte del operativo especial desplegado por las autoridades sanitarias para garantizar la continuidad de los servicios médicos y responder de manera oportuna a emergencias que puedan presentarse durante uno de los eventos deportivos con mayor afluencia de visitantes en el país.