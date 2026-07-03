Alistan revisión a observaciones de la ASF

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que revisará las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) planteó en la primera entrega de la Cuenta Pública 2025, como parte del gasto federalizado.

Durante la presentación de este balance ante la Cámara de Diputados, el auditor Aureliano Hernández dijo que se interpusieron 21 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por anomalías que rebasan los 600 millones de pesos en su conjunto.

Consultada al respecto, la mandataria evitó emitir opinión hasta no entrar en la revisión del informe, el cual, comentó, no corresponde necesariamente a observaciones de su primer año de Gobierno, sino de los últimos del sexenio pasado y los primeros del suyo. Incluso, comentó que dará espacio para que la titular de la Secretaría Anticorrupción, Raquel Buenrostro, exponga información al respecto.

“No es del 25, es todavía del 24, que es, digamos, los últimos meses que nos correspondieron a nosotros. Vamos a revisarlo antes de poder comunicar con más detalle, vamos a revisar, apenas se presentó ayer”, dijo.