Puebla, por impulsar a productores

La marca Puebla Cinco de Mayo fortalece la soberanía alimentaria y rompe el ciclo de los productos perecederos, al incorporar tecnología que agrega valor a los frutos del campo, afirmó el gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier. En conferencia de prensa, destacó que este modelo genera riqueza comunitaria, impulsa la economía local y abre nuevas oportunidades para las y los productores poblanos.

Explicó que el empaque del café aromático incorpora una válvula especializada que permite la salida de gases naturales del grano tostado, evita la humedad y conserva su calidad por más tiempo. Precisó que, con la directriz de la Presidenta Claudia Sheinbaum, esta tecnología y el talento poblano formarán parte de la fábrica de Café del Bienestar que se instalará en tres hectáreas de San José Chiapa, donde una línea de producción se destinará a la marca Puebla Cinco de Mayo.

Recordó que el año pasado la producción de frijol en la entidad resultó insuficiente para cubrir la demanda de las despensas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF).

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Por ello, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el gobierno del estado adquiere este producto directamente de las y los productores poblanos, con el propósito de fortalecer el campo, elevar los ingresos de las familias y garantizar alimentos de calidad.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, detalló que, en menos de un año, la Tienda Puebla Cinco de Mayo respalda a 274 emprendimientos y 283 marcas registradas de 56 municipios. El proyecto integra 140 cooperativas que producen, administran y comercializan más de dos mil 500 productos, y cuentan con 60 proyectos en trámite por registro de marca y 499 sellos distintivos.

Explicó que la red de distribución cuenta con 60 puntos de venta, cifra que crecerá a 110. Asimismo, 56 productos de 17 marcas alcanzaron el primer millón de dólares en exportaciones.