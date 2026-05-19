No se aprobará proyecto ‘Perfect Day’ de Royal Caribbean en Mahahual, asegura Semarnat

Alicia Bárcena adelanta que no se permitirá la construcción de Perfect Day de Royal Caribbean en Mahahual.

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, adelantó que, desde el Gobierno federal, no se aprobará la construcción del complejo turístico Perfect Day México de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, debido a sus implicaciones para el medio ambiente.

Así lo anunció Bárcena Ibarra al inicio de un evento del Gobierno federal, en donde adelantó que se tomó la decisión de no aprobar el proyecto, noticia que fue recibida entre aplausos.

“No se va a aprobar el proyecto de Perfect Day de Royal Caribbean. Sabemos que la empresa está buscando desistir del propio proyecto, pero nosotros como Semarnat no lo vamos a aprobar”, dijo la titular de Semarnat en el evento.

🚨#AHORA La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, anunció que no será aprobado el proyecto “Perfect Day” de Royal Caribbean en #Mahahual. pic.twitter.com/mmivIbhcan — Azucena Uresti (@azucenau) May 19, 2026

Lo anterior representa la primera postura fija de las autoridades federales ambientales sobre el proyecto, tras días de discusión sobre su viabilidad ambiental y sus posibles afectaciones en este sentido.

Más temprano, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, aseguró que, si bien su estado recibe la inversión y el desarrollo, éste debe ser siempre “sostenible y sustentable”.

“Vamos a estar al pendiente de la comunicación [de la Semarnat] y de lo que diga también el pueblo de Mahahual. Siempre vamos a ser respetuosos de lo que digan las autoridades ambientales”, dijo Lezama en entrevista con medios.

🔴La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto al proyecto de Royal Caribbean en Mahahual.



Insistió que cualquier desarrollo turístico debe garantizar equilibrio ambiental.



Señaló que Quintana Roo esperará la… pic.twitter.com/fnHD76M5vG — Azucena Uresti (@azucenau) May 19, 2026

“Somos un pueblo a favor del desarrollo, siempre sostenible y sustentable”, abundó.

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó a Semarnat una revisión exhaustiva del proyecto: “No se debe hacer nada que afecte el equilibrio ecológico de la zona, particularmente los arrecifes“, afirmó.

Royal Caribbean plantea “super complejo” turístico en Mahahual

La naviera estadounidense Royal Caribbean planeaba un “mega complejo” turístico de nombre Perfect Day en Mahahual, Quintana Roo.

El proyecto buscaba replicar el modelo de su exitosa isla privada en las Bahamas, Perfect Day at CocoCay, un parque de diversiones y turístico exclusivo para los pasajeros de sus cruceros.

Con una inversión de mil millones de dólares y poco más de 107 hectáreas de terreno costero, el complejo estaba planeado para albergar más de 30 toboganes, seis piscinas, tres playas privadas, 12 restaurantes y 24 bares.

Sin embargo, la comunidad local y organizaciones internacionales urgieron a reconsiderar el proyecto debido a su posible impacto ambiental.

A propósito, organizaciones como Greenpeace ven la posibilidad de destrucción y fragmentación de ecosistemas de manglar protegido y selva baja costera; pérdida permanente de hábitats para especies en peligro y daño directo al arrecife.

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