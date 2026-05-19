Rubén Moreira rechaza nueva reforma judicial y acusa ‘parches’ para corregir errores

El coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, aseguró que la nueva propuesta de reforma al Poder Judicial impulsada por Morena no resolverá los problemas generados por la reforma anterior y adelantó que su bancada votará en contra durante el próximo periodo extraordinario.

En entrevista, Moreira calificó como “cosméticos” los cambios planteados y sostuvo que el sistema de justicia mexicano requiere una transformación de fondo basada en profesionalización, carrera judicial y mayor presupuesto para jueces, fiscalías y tribunales.

“Lo que se requiere es un Poder Judicial profesional. Lo que se requiere es mayor presupuesto para todo el bloque que genera justicia en el país”, afirmó.

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El legislador priista señaló que la reforma impulsada por el oficialismo no corrige los daños ocasionados por el modelo actual de selección de juzgadores y advirtió que mecanismos como la tómbola o los llamados “acordeones” seguirán afectando la legitimidad del sistema.

El diputado Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI ı Foto: Cuartoscuro

“Esta reforma tampoco va a eliminar los acordeones. Sencillamente van a ser acordeones más fáciles de usar”, declaró.

Durante la conversación, Moreira vinculó los problemas de inseguridad y crisis institucional con el debilitamiento de las instituciones públicas en el país.

Lo que estamos viendo en México es cómo se demuelen las instituciones, cómo se dinamitó el Estado de Derecho Rubén Moreira



El coordinador parlamentario diferenció entre impartición de justicia y procuración de justicia, al señalar que muchos de los problemas relacionados con violencia e impunidad tienen origen en fallas estructurales de seguridad y fiscalías, más que únicamente en el Poder Judicial.

Indicó que para mejorar el sistema judicial se requieren mayores recursos, más jueces, capacitación especializada y ampliación de cobertura, ya que existen juzgados federales con hasta 15 mil expedientes acumulados.

“Lo que se requiere es un Poder Judicial profesional", indicó ı Foto: Freepik

En otro tema, el diputado priista se refirió a las acusaciones y señalamientos públicos relacionados con actores políticos de Sinaloa y otros estados, y consideró que las autoridades mexicanas deben investigar cualquier señalamiento.

Al ser cuestionado sobre el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez, Moreira señaló que quienes enfrentan acusaciones públicas deben aclararlas ante la ciudadanía.

“Si sienten que es falso lo que se dice de ellos, pues den la cara y expliquen por qué es falso”, expresó.

También afirmó que en entidades como Chihuahua y Sinaloa existe un avance del crimen organizado sobre las instituciones públicas y una creciente debilidad institucional.

Moreira también acusó al Senado de mantener congelada la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al Artículo 123 relacionada con salarios mínimos profesionales.

Señaló directamente a Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, de mantener detenida la reforma que permitiría mejorar salarios de policías, maestros, médicos, enfermeras, soldados y elementos de la Guardia Nacional.

“Es increíble que tenga guardada en un cajón esta declaratoria de constitucionalidad”, reclamó.

El diputado aseguró que mientras reformas judiciales avanzan en cuestión de horas, iniciativas relacionadas con mejoras salariales llevan más de un año pendientes.

Rubén Moreira, diputado y coordinador del grupo parlamentario del PRI ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT