Morena busca corregir ‘su propio desastre’ con cambios a la reforma judicial: Movimiento Ciudadano

El coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, aseguró que Morena intenta corregir “su propio desastre” al plantear modificaciones a la elección judicial, luego de que durante meses defendiera la reforma y descalificara a quienes advirtieron sobre sus fallas.

“Durante meses Morena defendió la mal llamada reforma judicial y descalificó, sin escuchar ni debatir, a quienes advertíamos sus profundos errores”, señaló el legislador emecista.

El coordinador emecista en el Senado, Clemente Castañeda. ı Foto: Especial

Castañeda Hoeflich afirmó que ahora, desde Palacio Nacional, se plantea mover la elección judicial al 2028, modificar las boletas y rehacer los criterios de elegibilidad para tratar de corregir las fallas del modelo impulsado por el oficialismo.

“Lo dijimos desde el principio: no reformaron el sistema de justicia, lo capturaron”, sostuvo.

El senador también aseguró que, como ya lo habían advertido desde hace un mes, sí habrá un periodo extraordinario en el Congreso para discutir cambios relacionados con la reforma judicial.

PRI exige cancelar elección y acusa intento de ocultar ‘fiasco’

El coordinador de los senadores del PRI y dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que el Gobierno Federal busca postergar la elección judicial hasta 2028 para esconder el “fracaso” que ha sido la modificación constitucional realizada en 2024.

El priista sostuvo que el proceso no debe aplazarse, sino cancelarse definitivamente para preservar la carrera judicial y evitar, dijo, la subordinación del Poder Judicial al régimen.

“¡Fracasa la Reforma Judicial!”, lanzó “Alito” Moreno al afirmar que desde el PRI advirtieron que la reforma “destruiría la impartición de justicia” y que sería “prácticamente imposible de implementar en los términos en los que fue planteada”.

Alejandro Moreno Cárdenas, coordinador del PRI en el Senado y dirigente nacional, ı Foto: Cuartoscuro

El también presidente nacional del PRI acusó que el gobierno federal “no tiene otra opción más que postergar la elección hasta 2028, en un intento desesperado por ocultar el fiasco en el que convirtieron al Poder Judicial”.

Moreno Cárdenas insistió en que la elección judicial no debe diferirse, sino eliminarse por completo. “En el PRI lo decimos con claridad: no debe posponerse, debe cancelarse. Se debe respetar la carrera judicial y dejar de poner en riesgo la impartición de justicia en nuestro país”, expresó.

Asimismo, advirtió que México “no merece juzgadores improvisados, parciales y subordinados al régimen”, y acusó que el objetivo del oficialismo es “proteger al poder y encubrir los vínculos criminales de Morena”.

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cehr