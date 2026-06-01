‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 2 y 3 de junio

Las mejores ofertas de este 'Martimiércoles'

Como cada semana Chedraui presenta las mejores ofertas del ’Martimiércoles’ que no te puedes perder este 2 y 3 de junio. Esta semana podrás encontrar una amplia variedad de ofertas en verduras, frutas, carnes y más.

Los ’Martimiércoles’ se han vuelto ya una tradición en Chedraui donde se ofrecen una selección especial de productos de la más alta calidad con un precio bajo, volviéndose la mejor opción para llenar tu despensa.

En La Razón te dejamos algunas de las mejores ofertas que la tienda te ofrece durante sus días de promociones.

Frutas y verduras

Aguacate Hass: $34.50 el kilo

Pepino verde: $9.50 el kilo

Uva globo emperador: $48.50 el kilo

Uva roja sin semillas: $48.50 el kilo

Berenjena: $44.55 el kilo

Champiñón: $89.00 el kilo

Ciruela: $59.90 el kilo

Mamey: $19.90 el kilo

Melón amarillo: $47.00 el kilo

Uva Cotton Candy: $125.00 el kilo

Pera Bosc: $34.90 el kilo

Tomate Saladette: $46.00 el kilo

Papaya Maradol: $26.90 el kilo

Aguacate Hass : $19.90 la malla

Lechuga romana: $12.50 la pieza

Sandia blanca rayada: $12.50 la pieza

Manzana Golden mediana: $32.50 el kilo

Piña miel: $16.50 el kilo

Coliflor pre enfriada: $36.50 la pieza

Champiñón: $89.00 el kilo

Limón sin semilla: $24.50 el kilo

Durazno rojo $64.00 el kilo

Pera Bartlett: $39.90 el kilo

Pimienta verde: $49.50 el kilo

Toronja: $12.50 el kilo

Zanahoria : $9.50 el kilo

Zarzamora: $36.90 el paquete

Cebolla blanca: $16.50 el kilo

Uva verde: $75.00 el kilo

Cereza natural: $7.50 por 100 gramos

Verduras frescas en imagen ilustrativa ı Foto: Freepik

Carne y mariscos

Dos empaques de huevo blanco de 30 piezas: $144.00

Filete Tilapia: $98.00 el kilo

Alitas marinadas de pollo congeladas: $49.90 el medio kilo

Muslo Light de pollo: $79.54 el kilo

Pechuga con hueso light de pollo: $104.026 el kilo

Pollo entero: $51.75 el kilo

Pierna y muslo sin piel de pollo: $78.01 el kilo

Hamburguesa de Pollo The Farm Food: $54.78 el kilo

Sándwich de pollo empanizado 4 piezas: $54.42

Tender empanizado Freskecito: $86.26 el paquete

Milanesa empanizada freskecito: $86.25 el paquete

Chispa de pollo The Farm Food: $74.94 el kilo

Nugget de pollo con queso The Farm Food: $73.54 el kilo

Nugget estrella de pollo The Farm Food: $70.50 el kilo

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LMCT