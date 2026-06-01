‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 2 y 3 de junio

Como cada semana Chedraui presenta las mejores ofertas del ’Martimiércoles’ que no te puedes perder este 2 y 3 de junio. Esta semana podrás encontrar una amplia variedad de ofertas en verduras, frutas, carnes y más.
Los ’Martimiércoles’ se han vuelto ya una tradición en Chedraui donde se ofrecen una selección especial de productos de la más alta calidad con un precio bajo, volviéndose la mejor opción para llenar tu despensa.
En La Razón te dejamos algunas de las mejores ofertas que la tienda te ofrece durante sus días de promociones.
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Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 2 de junio
Frutas y verduras
- Aguacate Hass: $34.50 el kilo
- Pepino verde: $9.50 el kilo
- Uva globo emperador: $48.50 el kilo
- Uva roja sin semillas: $48.50 el kilo
- Berenjena: $44.55 el kilo
- Champiñón: $89.00 el kilo
- Ciruela: $59.90 el kilo
- Mamey: $19.90 el kilo
- Melón amarillo: $47.00 el kilo
- Uva Cotton Candy: $125.00 el kilo
- Pera Bosc: $34.90 el kilo
- Tomate Saladette: $46.00 el kilo
- Papaya Maradol: $26.90 el kilo
- Aguacate Hass: $19.90 la malla
- Lechuga romana: $12.50 la pieza
- Sandia blanca rayada: $12.50 la pieza
- Manzana Golden mediana: $32.50 el kilo
- Piña miel: $16.50 el kilo
- Coliflor pre enfriada: $36.50 la pieza
- Champiñón: $89.00 el kilo
- Limón sin semilla: $24.50 el kilo
- Durazno rojo $64.00 el kilo
- Pera Bartlett: $39.90 el kilo
- Pimienta verde: $49.50 el kilo
- Toronja: $12.50 el kilo
- Zanahoria: $9.50 el kilo
- Zarzamora: $36.90 el paquete
- Cebolla blanca: $16.50 el kilo
- Uva verde: $75.00 el kilo
- Cereza natural: $7.50 por 100 gramos
Carne y mariscos
- Dos empaques de huevo blanco de 30 piezas: $144.00
- Filete Tilapia: $98.00 el kilo
- Alitas marinadas de pollo congeladas: $49.90 el medio kilo
- Muslo Light de pollo: $79.54 el kilo
- Pechuga con hueso light de pollo: $104.026 el kilo
- Pollo entero: $51.75 el kilo
- Pierna y muslo sin piel de pollo: $78.01 el kilo
- Hamburguesa de Pollo The Farm Food: $54.78 el kilo
- Sándwich de pollo empanizado 4 piezas: $54.42
- Tender empanizado Freskecito: $86.26 el paquete
- Milanesa empanizada freskecito: $86.25 el paquete
- Chispa de pollo The Farm Food: $74.94 el kilo
- Nugget de pollo con queso The Farm Food: $73.54 el kilo
- Nugget estrella de pollo The Farm Food: $70.50 el kilo
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