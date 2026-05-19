‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 19 y 20 de mayo

Como cada semana Chedraui presenta las mejores ofertas del ’Martimiércoles’ que no te puedes perder este 19 y 20 de mayo. Esta semana podrás encontrar una amplia variedad de ofertas en verduras, frutas, carnes y más.
Los ’Martimiércoles’ se han vuelto ya una tradición en Chedraui donde se ofrecen una selección especial de productos de la más alta calidad con un precio bajo, volviéndose la mejor opción para llenar tu despensa.
Frutas y verduras
- Plátano Chiapas: $14.50 el kilo
- Manzana Golden chica en bolsa: $32.50 el kilo
- Tomate verde: $18.50 el kilo
- Mango paraíso: $18.50 el kilo
- Berenjena: $44.55 el kilo
- Champiñón: $89.00 el kilo
- Ciruela: $59.90 el kilo
- Mamey: $19.90 el kilo
- Melón amarillo: $47.00 el kilo
- Uva Cotton Candy: $125.00 el kilo
- Pera Bosc: $34.90 el kilo
- Tomate Saladette: $46.00 el kilo
- Aguacate Hass: $59.90 el kilo
Carne y mariscos
- Huevo blanco Chedraui, Bachoco Dorado o Los Portales de 30 piezas: $49.90 el paquete
- Chuleta de cerdo natural o ahumada: $109.00 el kilo
- Pechuga de pollo corte americano: $37.90 el medio kilo
- Alitas marinadas de pollo congeladas: $49.90 el medio kilo
- Muslo Light de pollo: $79.54 el kilo
- Pechuga con hueso light de pollo: $104.026 el kilo
- Pollo entero: $51.75 el kilo
- Pierna y muslo sin piel de pollo: $78.01 el kilo
- Hamburguesa de Pollo The Farm Food: $54.78 el kilo
- Sándwich de pollo empanizado 4 piezas: $54.42
- Tender empanizado Freskecito: $86.26 el paquete
- Milanesa empanizada freskecito: $86.25 el paquete
- Chispa de pollo The Farm Food: $74.94 el kilo
- Nugget de pollo con queso The Farm Food: $73.54 el kilo
- Nugget estrella de pollo The Farm Food: $70.50 el kilo
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LMCT
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