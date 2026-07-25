Reapertura de EU al ganado mexicano, ‘muy buena noticia’ para economía del país: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la reapertura de la frontera con Estados Unidos al ganado mexicano es “muy buena noticia”, pues, destacó, impulsará a la economía del país después de las pérdidas para el sector ganadero que representó el cierre, hace poco más de un año.

Entrevistada por medios antes del inicio de su primer evento de este sábado en Cuautla, Morelos, la presidenta reconoció que “hay varias cosas en las que todavía tenemos que avanzar” rumbo a la contención de la plaga de gusano barrenador, pero que ya hay un plan y cronograma definidos para ello.

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Después de más de un año de cierre por el gusano barrenador, EU reanudará la importación de ganado mexicano a partir del 24 de agosto. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que este avance es resultado del… pic.twitter.com/PXhyKr0B6a — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 25, 2026

En este sentido, celebró que la contención de la plaga permitirá la reapertura de la frontera de Estados Unidos al ganado mexicano, como, recordó, se lo informaron ayer autoridades de aquel país, lo cual calificó de “muy buena noticia”.

“Ayer recibí una carta de la secretaria [Brooke] Rollins de Agricultura, de Estados Unidos, y nos informaba de esto”, explicó la presidenta.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México (centro, der.), junto a la secretaria de Agricultura de EU, Brooke Rollins (centro, izq.), durante inauguración de planta de mosca estéril en Chiapas. ı Foto: X @Claudia_shein

“Es muy buena noticia porque particularmente todos los ganaderos del país, pero particularmente los del norte, que se dedican a criar y después a exportar a Estados Unidos, ya van a poder recuperar esta exportación y eso ayuda a todas estas familias y en general a la economía del país”, abundó Sheinbaum Pardo.

La mandataria federal destacó que hay coordinación permanente entre autoridades de Estados Unidos y representantes del Gobierno federal mexicano, encabezados por la secretaria de Agricultura, Columba López.

🟢 El Departamento de Agricultura de Estados Unidos va a levantar la prohibición de más de un año a las importaciones de ganado mexicano con la que buscó impedir la entrada del gusano barrenador del Nuevo Mundo, informó el viernes el Wall Street Journal🐛https://t.co/xH42PEQcBI… pic.twitter.com/8OvLNBZp6m — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 25, 2026

Cuestionada sobre si Estados Unidos podría cambiar de opinión sobre la reapertura de la frontera, la presidenta contestó que no es probable, debido a que ha habido un trabajo extenso para garantizar que la misma sea segura.

“No, este es más bien un trabajo de prácticamente un año, un poco más de un año, de trabajo conjunto que hoy permite nuevamente abrir la frontera. Porque lo cierto es que de ambos lados perdieron”, explicó la mandataria federal.

Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de EU, en fotografía de archivo. ı Foto: Captura de video

“...el precio de la carne en Estados Unidos también aumentó justamente por esto y ahora se recupera este negocio muy importante”, abundó.

En dos semanas comienza liberación de mosca estéril de norte a sur

En tanto, en la misma entrevista, la presidenta adelantó que será en aproximadamente dos semanas cuando comience la liberación de mosca estéril, en una ruta estratégica que va de norte a sur.

🦟🐂Como parte de la estrategia sanitaria contra el gusano barrenador, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que en dos semanas iniciará la liberación de moscas estériles en las zonas afectadas. pic.twitter.com/NF5iGQSAGX — Imagen del Golfo (@imagendelgolfo_) July 25, 2026

Además, destacó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) está analizando una nueva cepa de moscas que, adelantó, podría ser más eficiente.

“Es un trabajo coordinado entre Panamá, el gobierno de Estados Unidos y México. Y todo esto nos ayuda a la apertura de la frontera”, abundó la presidenta.

Finalmente, recordó que la reapertura de la frontera de EU para el ganado mexicano comenzará a finales de agosto en Sonora, para después implementarse en Chihuahua y, posteriormente, la reapertura total.

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