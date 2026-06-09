México y EU acuerdan suspender intercambio de animales vivos por gusano barrenador

México acordó suspender temporalmente la importación de animales vivos desde Estados Unidos tras la detección de cinco casos de gusano barrenador en Nuevo Laredo y Texas, informó este martes la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

La pausa, explicó, deriva de una notificación que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés) realizó el pasado 4 de junio al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), sobre la presencia de larvas del gusano barrenador en un bovino en el condado de Zavala, al sur de Texas.

Con la medida, se busca protección sanitaria del hato ganadero del noroeste de México, específicamente en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Sinaloa, donde, hasta la fecha, no se ha registrado la presencia de la plaga.

Larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax recolectadas de vacas infectadas. ı Foto: Reuters

Importaciones, para ganado bovino, equinos, cerdos...

El acuerdo de suspensión especifica que la pausa de las importaciones aplica para:

Bovinos destinados a reproducción y sacrificio

Rumiantes silvestres

Equinos para reproducción, trabajo, deporte, exhibición, tránsito y sacrificio

Cerdos para reproducción

Ovinos y caprinos para reproducción y sacrificio

Aves canoras, de ornato y rapaces para comercialización

Hurones destinados a compañía y comercialización

En cuanto a perros de compañía, se acordó la implementación de inspecciones sanitarias en los puntos de ingreso a México y se evaluarán las medidas complementarias para acreditar la condición de las mascotas, dentro de lo cual también se contemplará a las aves canoras de compañía.

La Secretaría de Agricultura aseguró que se mantiene un intercambio permanente de información con las autoridades estadounidenses, “a fin de identificar las mercancías que no representan riesgo sanitario y establecer las medidas y condiciones que permitan, en su oportunidad, la reanudación ordenada y segura del comercio bilateral”.

Comercialización de ganado mexicano, en pausa por casos de gusano barrenador. ı Foto: Cuartoscuro

Suman 5 casos de gusano barrenador en EU

Al corte del 8 de junio, se habían contabilizado 5 casos de gusano barrenador en Estados Unidos, detectados al sur del estado de Texas y en Nuevo México.

El primero de estos reportes ocurrió el pasado 3 de junio en un bovino en el condado de Zavala, en Texas. El segundo caso documentado tuvo lugar en el mismo condado, a nueve kilómetros de distancia del primero y afectó a un becerro de un mes de edad.

El tercer caso se detectó el 7 de junio en el condado de La Salle, mientras que el cuarto caso fue el reportado en el condado de Lea, Nuevo México; en tanto, este 8 de junio el USDA confirmó un quinto reporte en una cabra que también se ubicaba en Texas.

Con información de Luis Olivera.

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cehr