Detectan primer caso de gusano barrenador en Texas, EU; activan protocolos de emergencia

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) informó la detección del primer caso del gusano barrenador del Nuevo Mundo en su hato ganadero nacional.

El hallazgo, que ha encendido las alertas sanitarias en la región fronteriza, representó un hecho histórico debido a que este parásito se consideraba erradicado formalmente del territorio estadounidense desde hace décadas.

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por las agencias sanitarias, el parásito fue detectado en un rancho de la localidad de La Pryor, ubicado en el condado de Zavala, Texas, a una distancia aproximada de 80 kilómetros de la frontera con México. Las larvas del insecto fueron localizadas por los productores de la unidad de origen específicamente en la zona umbilical de un ternero de apenas tres semanas de nacido.

“El animal afectado es un ternero de 3 semanas de edad y las larvas se identificaron en su zona umbilical. Hasta la fecha, no ha habido más detecciones”, señaló la USDA en un comunicado.

As expected, @USDA_APHIS confirmed the detection of a New World Screwworm (NWS) fly in a 3 week old bovine in Zavala County, Texas. @USDA and Texas Animal Health @TAHC officials are taking immediate action to contain and eradicate NWS from the area.



For more… https://t.co/GJkUJl0XEI — Secretary Brooke Rollins (@SecRollins) June 4, 2026

Este preocupante hallazgo representa el primer caso confirmado de la plaga en el ganado productivo de Estados Unidos desde el año 1966, y el primero registrado en cualquier otra especie animal desde que ocurrió un brote aislado en el estado de Florida en el año 2016.

Activan protocolos de emergencia ante llegada del gusano barrenador a EU

Ante el riesgo inminente de propagación, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, informó que se implementaron de forma inmediata medidas estrictas de contención biológica.

Las acciones de emergencia incluyeron el establecimiento de una zona de cuarentena sanitaria de 20 kilómetros a la redonda del rancho afectado, restricciones severas al movimiento y movilización de ganado en la zona, y la aceleración en la liberación masiva de moscas estériles para frenar de tajo el ciclo de reproducción de la plaga.

Además, la USDA afirmó que la Reserva Veterinaria Nacional está lista para ayudar y proporcionará recursos que incluyen tratamientos, equipo y apoyo logístico para la respuesta conforme sea necesario.

Temperaturas altas complican contener al gusano barrenador ı Foto: Especial

También pidió a los ganaderos que revisen a los animales y, en su caso, a humanos. Dijo que, en caso de dudas, se acerquen a un veterinario.

“El USDA insta a los residentes de la zona a revisar a sus mascotas y ganado en busca de signos de GBNM. Busquen heridas que supuren o que aumenten de tamaño, así como signos de malestar. También busquen larvas (gusanos) y huevecillos del gusano barrenador en o alrededor de los orificios corporales, como la nariz, las orejas y los genitales, o en el ombligo de los animales recién nacidos”, agregó.

Las investigaciones epidemiológicas indicar que el parásito logró romper una barrera biológica histórica en el Tapón del Darién, en Panamá, a partir del año 2021, lo que provocó su avance gradual por Centroamérica y el sur de México hacia finales de 2024, hasta alcanzar finalmente la zona fronteriza con Texas.

Por último, las autoridades federales enfatizaron que el suministro de alimentos no corre peligro, pero mantienen una alerta máxima entre los ganaderos locales.

Ganado en Rio Grande City, Texas. ı Foto: Reuters

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JVR