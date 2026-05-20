Gusano barrenador da golpe de 1,800 mdd

DESDE que se decretó la primera suspensión de exportaciones hacia Estados Unidos por el gusano barrenador, a finales de 2024 y hasta el día de hoy, las pérdidas económicas ascienden a mil 850 millones de dólares en el territorio nacional, aseguró Ernesto Salazar, gerente de Estudios Económicos y Comercio del Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne).

En conferencia, el analista y experto explicó que ese monto se explica por la suspensión de exportaciones hacia el país vecino del norte de alrededor de un millón 800 mil cabezas de ganado.

“El principal impacto ha sido para el ganadero, ya que debe tener un inventario adicional que no esperaba tener, ya que tiene que alimentarlo, proveer de servicios veterinarios y sin duda eso incrementa los costos operativos”, sostuvo.

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Al respecto, recordó que durante el año pasado, la importación de granos para alimentar ganado aumentó, lo que junto con el tema de los incrementos salariales, significó un repunte en los precios de producción.

Por su parte, Macarena Hernández, directora general del Comecarne, destacó que México se afianzó como un país importante en el consumo cárnico mundial, al convertirse en el sexto mayor consumidor a nivel global, el principal importador de carne de cerdo y el segundo mayor importador de carne de pollo.

85.3 Kg per cápita fue el consumo de carne en México en 2025

De igual forma, explicó que la alta demanda interna, junto con la dinámica de producción nacional, convirtió al mercado en un actor estratégico.

“En 2025 la industria cárnica refrendó su liderazgo como el mayor contribuyente al PIB de la industria alimentaria. El valor de la carne generada en el país durante 2025 se estimó en 505 mil 651 mdp, mientras que el comercio internacional generó un flujo de 12 mil 473 millones de dólares”, dijo.