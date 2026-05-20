Destaca Pemex fortaleza del sistema de refinación

PRODUCCIÓN: La fabricación de hidrocarburos líquidos se ha recuperado en los últimos trimestres.

Durante el primer trimestre del año, Petróleos Mexicanos (Pemex) registró una reducción de sus costos por importaciones de combustibles en 23 por ciento, debido al fortalecimiento del Sistema Nacional de Refinación, por el impulso de las Refinerías Olmeca y Tula.

A través de un comunicado la paraestatal explicó que los avances positivos son resultado de las acciones de reestructuración financiera y administrativa realizada durante el primer año de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

EL DATO: LA COMPAÑÍA destacó que 90.9% de la deuda está denominada en monedas distintas al peso, principalmente en dólares y para efectos de registro se convierte a pesos mexicanos.

Pese a que la empresa presento una reducción en los ingresos por exportaciones, la estrategia de autosuficiencia energética le permitió un incremento de 40 por ciento en la producción de combustibles como la gasolina, el diésel y la turbosina.

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De igual manera, refirió que hubo una mejora operativa con un EBITDA (utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) de 6 mil 520 millones de dólares.

La compañía energética destacó además una reducción de costos adicional de 7.0 por ciento en su deuda, una disminución de 13 por ciento en el costo financiero de la misma.

De acuerdo con el documento de los Resultados al Primer Trimestre 2026, Pemex refirió que fortaleció su liquidez y avanzó en un manejo ordenado de sus pasivos y al 31 de marzo de 2026, la deuda financiera se ubicó en 79.0 mil millones de dólares, el nivel más bajo desde 2014.

79 Mil mdd fue la deuda financiera de Pemex a marzo

“Con respecto a la información difundida en distintos espacios sobre los resultados financieros del primer trimestre, Pemex informa que el resultado neto reportado no refleja presiones directas sobre la liquidez de la empresa ni afectaciones a su flujo de efectivo”, señaló la petrolera.

Al 31 de marzo de 2026, la Empresa Pública del Estado y compañías subsidiarias realizaron actividades de financiamiento, entre los que se incluyeron créditos bancarios de corto plazo, por un total de 202.7 mil millones de pesos o 11.2 mil millones de dólares. Asimismo, el total de amortizaciones registradas fue de 298.2 mil millones de pesos.

Pemex también refirió que dentro de los temas más destacables de las finanzas se encuentra la estabilización de la plataforma productiva durante cinco trimestres consecutivos.

Asimismo, refirió que durante el primer trimestre de este año, la producción de hidrocarburos líquidos se ubicó en 1,652 mil barriles diarios (Mbd), lo que representó un incremento de 38 Mbd respecto al mismo periodo del año pasado.

Este desempeño fue impulsado por la contribución de campos estratégicos, particularmente Maloob, Ixachi, Zaap, Ayatsil y Quesqui, así como por la ejecución de actividades orientadas a incorporar producción incremental y sostener la producción base.

“Estos resultados positivos son reflejo de la reestructura financiera y administrativa de Petróleos Mexicanos. La empresa pública del Estado genera valor a partir de sus actividades productivas, lo que se refleja en una mejora de sus indicadores financieros”, sostuvo la empresa petrolera.

Y añadió que Pemex cuenta con bases reales para sostenerse en el largo plazo y consolidarse como un actor estratégico de la soberanía energética de México.