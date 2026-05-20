Celebra que GM crea en México

Como parte del Plan México para fortalecer la manufactura y proteger los empleos en el país, el Gobierno federal y General Motors anunciaron que a partir del próximo año se fabricarán en el país las unidades Aveo y Groove en la planta de Ramos Arizpe, Coahuila, con una meta de 80 mil unidades anuales hacia 2030.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que al inicio de su Gobierno visualizó que el país exportaba, pero también en gran medida era importador de mercancías, y en ese sentido, para que en el país haya crecimiento económico es importante que se produzca, exporte más y se compre menos, y con esa visión surgió el Plan México.

Además, tras la entrada en vigor de los aranceles estadounidenses a los automotores, fue evidente que se tenía que negociar con el Gobierno de Donald Trump, pero era necesario que México debía producir para el mercado interno.

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“Planteamos, ¿qué tenemos que hacer para fortalecer la producción en México? Una parte, evidentemente, pues es la negociación permanente que tenemos que hacer con las áreas de comercio del Gobierno de Estados Unidos… Pero, otra parte muy importante era ¿por qué los vehículos favoritos de las y los mexicanos se tienen que producir fuera?”, indicó la mandataria durante la presentación del “Nuevo proyecto de General Motors de México para México”.

Y en ese sentido es que se acordó con General Motors México iniciar un proyecto de producción de vehículos en el país, éste forma parte de la inversión anunciada en enero pasado de mil millones de dólares por parte de la armadora.

“Me complace anunciar que General Motors de México avanza con un nuevo proyecto enfocado en atender la demanda del mercado mexicano. A partir de 2027, iniciaremos el ensamble local de unidades para el mercado nacional, con la meta de alcanzar una capacidad aproximada de 80 mil vehículos anuales hacia 2030”, indicó Francisco Garza Rodríguez, director general de la compañía.

El directivo destacó que el anuncio es la muestra de que el Plan México “funciona” y que la colaboración entre la iniciativa privada y el Gobierno ayuda a fortalecer el empleo, la capacidad de producción nacional y desarrollar una industria sostenible.

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Durante el anuncio del proyecto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, sostuvo que se tiene una meta de fabricación de 80 mil unidades, precisamente, porque es el mismo número de unidades que el país importa desde Asia, vehículos que “están siendo importados a México, que no tienen partes mexicanas, ni son ensambladas en México”.

“Esos 80 mil vehículos significan un impacto muy grande para que General Motors conserve, mantenga y pueda crecer en nuestro país su plataforma manufacturera, proteger los empleos, las plantas que tienen y va a significar un costo, una inversión porque era más barato hacerlo en otro lado”, puntualizó.

Sheinbaum Pardo agradeció que hace menos de un año se planeó el proyecto y ya es una realidad, “es la visión de creer en México, de pensar en México y de pensar en las y los trabajadores mexicanos. Éste es el Plan México. Soy muy positiva siempre. Es la obligación de cualquier presidente o presidenta del mundo”, puntualizó.