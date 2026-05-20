Prevén ligero repunte de la economía en marzo y abril de 2026

PARA el tercer mes del año se prevé que el IGAE crezca 0.1 por ciento a tasa mensual.

La actividad económica de marzo y abril podría tener un repunte moderado, de acuerdo con la estimación a tasa mensual del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), luego de que en enero se contrajo y en febrero creció marginalmente, señalaron analistas.

Para el tercer mes del año, el IOAE prevé que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) crezca 0.1 por ciento a tasa mensual, impulsado por un alza de 0.3 por ciento de las actividades terciarias o de los servicios y una contracción de 0.6 por ciento de las secundarias o industriales, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el caso de abril, el incremento del IGAE se ubicaría en 0.3 por ciento en comparación con marzo, debido a un crecimiento de las actividades industriales y de los servicios de 0.3 por ciento, respectivamente.

EL TIP: EL PRONÓSTICO de crecimiento para 2026 del grupo Banamex es de 1.3 por ciento del Producto Interno Bruto.

El área de Estudios Económicos de Banamex sostuvo que las cifras del IOAE apuntan a una “recuperación modesta” en los meses de referencia; además, que las estimaciones se encuentran “en línea con nuestros pronósticos”.

Asimismo, señaló que las estimaciones en la comparación mensual apuntan a resultados mixtos para ambos meses, “en marzo, el comportamiento del IOAE sería resultado de la caída mensual en producción industrial (-0.6 por ciento, dato ya conocido) lo cual se compensa con el crecimiento de 0.3 por ciento en el sector servicios. En abril, la producción industrial avanzaría 0.3 por ciento y los servicios 0.3 por ciento”.

A su vez, para el área de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Grupo Financiero Monex, los datos anteriores podrían mostrar una “recuperación gradual de la actividad”, con especial atención en los servicios y comercios y en menor medida para las actividades secundarias.

De acuerdo con el IOAE, en la comparación anual, en marzo se prevé un incremento de 0.1 por ciento, pero un desplome de 1.5 por ciento en las actividades secundarias y un crecimiento de 0.8 por ciento del sector servicios.

Mientras que, en abril de 2026, el crecimiento sería ligeramente mayor con 0.3 por ciento por un alza de 0.7 por ciento de los servicios, pero una caída de 1.0 por ciento de las actividades industriales.

“A tasa anual, las estimaciones de marzo y abril dan señales de recuperación, pero con una mejora limitada en la actividad total, con crecimientos de 0.1 por ciento y 0.3 por ciento, respectivamente”, indicó Monex.

Además, la actividad económica tendría una “reactivación moderada” luego de la desaceleración que se observó en el primer bimestre del año, “aunque con un ritmo de crecimiento aún acotado y heterogéneo entre sectores”; sin embargo, resaltó que aún hay debilidad en las actividades industriales, en especial, porque persisten los retrocesos en la manufactura y la construcción, situación que refleja que aún hay una “elevada incertidumbre externa”.

El área de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Grupo Financiero Monex destacó que en los próximos meses el crecimiento de la actividad económica tiene riesgos a la baja por el comportamiento del sector manufacturero debido al entorno comercial externo.

“En este contexto, los próximos resultados del IGAE serán relevantes para evaluar la magnitud y sostenibilidad de la recuperación durante la primera mitad del año. Las cifras definitivas del IGAE de marzo se publicarán el 22 de mayo”, acotó.

Por su parte, Banamex destacó que, si se materializan las estimaciones para marzo, el IGAE, en el primer trimestre del año, habría crecido 0.1 por ciento a tasa anual, aunque muy por debajo del 1.6 por ciento del último trimestre de 2025.

FLUCTUACIONES: Variación mensual del Indicador Global de la Actividad Económica en el último año y estimaciones del Indicador Oportuno de la Actividad Económica de marzo y abril

“Para el primer trimestre de este año anticipamos una caída trimestral para el PIB del 0.7 por ciento (ligeramente menor a la estimación oportuna de Inegi de -0.8 por ciento)”, indicó en su análisis.