Confirman en Coahuila primer caso de gusano barrenador en ganado

Un primer caso del gusano barrenador en un bovino de Coahuila fue reportado por el Gobierno federal en el municipio de Castaños.

Es el caso más al norte que se ha registrado desde la llegada de la plaga a México en noviembre del 2024, superando incluso al detectado en Sabinas Hidalgo, en septiembre del 2025.

Antes de este contagio, especialistas señalaban a Coahuila y Chihuahua como posibles candidatos a una reapertura parcial de la frontera de EU a las reses mexicanas, junto con Sonora, que hasta fue sugerido por el USDA como probable punto inicial para la aplicación de esa medida, pero las propuestas ahora podrían frenarse.

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Con la res coahuilense infectada, suman tres de seis estados fronterizos afectados por la larva, con 285 casos acumulados en Tamaulipas desde el primero, reportado en diciembre pasado, y 18 en Nuevo León, desde septiembre.

El caso en Coahuila está tan alejado de la zona infestada del noreste que no alcanza a cubrirse por el actual polígono de dispersión de mosca estéril, insecto que se ha estado liberando desde Aguascalientes a fin de que los machos sin capacidad reproductiva se crucen con las hembras silvestres, reduciendo la especie gradualmente.

El segundo caso activo más septentrional está en Marín, en Nuevo León; no obstante, el municipio nuevoleonés más impactado por la plaga es Aramberri, con un total de siete reportes confirmados desde el 1 de abril, al corte del 28 del presente mes.

México acumula 22 mil 326 casos del gusano barrenador, el 66% de esos en bovinos.

Las autoridades nuevoleonesas reconocen que los 15 casos registrados en el Estado este año son de transmisión local -a diferencia de los otros tres del año pasado, asociados a la movilización ganadera- lo que significa que la mosca parasitaria ya está volando y reproduciéndose en la región, llegando ahora a la entidad colindante.

Los casos en Sabinas Hidalgo y Castaños se registraron en latitudes similares, pero el segundo quedó más al norte, con 26.77 grados de latitud, detalló el Senasica, aunque de todos modos estaría algunas millas más alejado de EU que el primero, debido a que la extensión territorial de Coahuila hacia el norte es mayor que la de Nuevo León.

A consecuencia de la creciente propagación endémica de la peste en Nuevo León desde finales de marzo, así como a la pérdida del permiso de exportación a EU en el 2023, la Entidad quedaría descartada para una eventual reanudación de las importaciones de bovinos de México.

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FGR