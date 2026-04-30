Ola de calor en Chiapas: Alcanzará más de 40 grados HOY 30 de abril

Durante esta semana el clima caluroso y extremadamente caluroso permanecerá activo en varias entidades del país, llegando incluso hasta los 45 grados en algunos estados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se prevé el debilitamiento de la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera a artir de este jueves, pero la onda de calor se mantendrá activa.

La temperatura máxima en algunas entidades será de 40 a 45 grados Celsius, incluyendo el oeste de Chiapas, por lo que se recomienda extremar precauciones para evitar afectaciones como los golpes de calor.

📢 ¡Atención #Chiapas! 📢



Hoy, 30 de abril del 2026, el Sistema de Alerta Temprana por #Lluvias (#SIAT) de #ProtecciónCivil Chiapas emite el pronóstico de lluvias en nuestro estado. 🌧⛈



Se prevén lluvias ligeras en la región Soconusco. pic.twitter.com/cDJqcC9bWL — Secretaría de Protección Civil de Chiapas (@pcivilchiapas) April 30, 2026

Ola de calor en Chiapas

La Secretaría Protección Civil de Chiapas informó que para este 30 de abril la onda de calor se mantendrá tanto al norte, como en el centro y oeste de la entidad, y señaló que incluso podrán registrarse temperaturas máximas de 36 a 41 grados Celsius o incluso superiores en zonas puntuales.

Debido a las altas temperaturas, el ambiente permanecerá entre caluroso y muy caluroso; por lo que esto y el ingreso de humedad ocasionarán que se perciba un ambiente bochornoso, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas.

El Departamento de Monitoreo de Riesgos señaló que es importante evitar la exposición prolongada al Sol durante todo el día, pero puntualmente durante las horas centrales en las que se esperan las temperaturas más altas.

Onda de Calor 30 de abril ı Foto: X:@pcivilchiapas

Asimismo, recomendaron mantenere hidratado, usar ropa holgada de colores claros, usar protector solar y seguir las indicaciones oficiales con la finaldad de prevenir riesgos a la salud.

Además, la Secretaría Protección Civil ompartió el semáforo de alerta por peligro de incendios forestales y pastisalez en Chiapas, registrando un nivel alto en 34 regiones, y máximo en dos.

De acuerdo con el Semáforo de Alerta por peligro de incendios forestales y pastizales del 30 de abril de 2026, se informa que para los municipios marcados en color AMARILLO (Peligro Alto) y ROJO (Peligro Máximo), queda estrictamente PROHIBIDO EL USO DEL FUEGO. 🚫🔥 pic.twitter.com/J5qedkZHOe — Secretaría de Protección Civil de Chiapas (@pcivilchiapas) April 30, 2026

Tanto en el rango máximo y alto de peligro se prohhibe el uso de fuego, y se recuerda a la población que provocar incendios es un delito grave que tiene consecuencias como sanciones con multas económicas, e incluso prisión.

Para este jueves, se espera que alrededor de las 14:00 y 15:00 horas se alcance la temperatura máxima en Chiapas, y que el índice de rayos UV sea de entre 3 e incluso más de 11, por lo que se recomienda utilizar un protector solar FPS 50+.

Clima Chiapas 30 de abril ı Foto: Meteored

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