Amplían 20 kilómetros de la autopista Colima–Manzanillo a 6 carriles

El Gobierno del Estado de Colima informó que avanzan los trabajos de ampliación de la autopista Colima–Manzanillo con la apertura de 20 kilómetros adicionales a seis carriles, en el tramo comprendido del kilómetro 44 al 64, en dirección de Armería hacia el puerto.

De acuerdo con autoridades estatales, esta obra forma parte de la modernización del corredor carretero que conecta la capital colimense con el puerto de Manzanillo, una de las rutas más relevantes para el transporte de mercancías en el occidente de México.

¿Qué tramo fue ampliado en la autopista Colima–Manzanillo?

El segmento intervenido corresponde a una zona estratégica por su alto flujo vehicular, especialmente de transporte de carga. La ampliación de cuatro a seis carriles busca mejorar la capacidad de la vía y reducir posibles cuellos de botella en este corredor.

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La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (Seidum) destacó que estos trabajos forman parte de un plan integral para fortalecer la conectividad regional y hacer más eficientes los traslados hacia el puerto.

La Autopista Armería–Manzanillo avanza y transforma la conectividad en Colima. 🛣️

Este proyecto contempla la ampliación de 4 a 6 carriles, y ya se han concluido 18 kilómetros.

¡Seguimos trabajando por el bienestar de las y los colimenses! pic.twitter.com/GrpPBvmmyE — SICT México (@SICTmx) March 14, 2026

Características de la ampliación

El proyecto contempla mejoras estructurales y de seguridad en distintos puntos del tramo:

Ampliación de 4 a 6 carriles en una longitud de 20 kilómetros

Intervención en 7 puentes, adaptados a la nueva sección carretera

Modernización de 38 obras de drenaje

Actualización de 3 entronques clave

Instalación de señalamiento vertical y horizontal

Colocación de defensas metálicas para reforzar la seguridad vial

La autopista Colima–Manzanillo es considerada un eje clave dentro del corredor logístico que conecta el puerto con el resto del país. Por ello, la ampliación podría contribuir a hacer más ágiles los traslados de mercancías, además de mejorar las condiciones de seguridad para los usuarios.

Si bien las autoridades señalan beneficios en tiempos de recorrido y conectividad, estos efectos dependerán del flujo vehicular y de la operación total del proyecto una vez concluido en su totalidad.

Asimismo, el gobierno estatal ha señalado que los trabajos de modernización continuarán en otros tramos de la autopista, como parte de una estrategia de infraestructura enfocada en fortalecer la movilidad y el desarrollo económico en la región.

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MSL