Alertan en Torreón por ola de calor extremo HOY 30 de abril

A partir de este 30 de abril la circulación aticiclónica en niveles medios de la atmósfera comenzará a debilitarse, pero el ambiente caluroso y extremadamente caluroso se mantendrá en varias entidades del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la onda de calor que ha causado estragos en varios estados continuará durante este jueves en Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, y el Estado de México.

La ola de calor también continuará este 30 de abril en en Guanajuato, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Colima, Ciudad de México, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

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Las condiciones de cielo y #Temperatura que se esperan hoy en las diferentes regiones de nuestro país consúltalas en el video pic.twitter.com/TGb1bNFMSP — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 30, 2026

Ola de calor extremo en Torreón

Protección Civil y Bomberos de Torreón informaron este miércoles que esta semana se mantendrán temperaturas muy calurosas a extremas en el municipio y en la Región de la Laguna, y precsisaron que el calor extremo permanecerá activo durante los próximos días.

Para este 30 de abril se espera que se alcance la temperatura máxima en Torreón; que será de 39 grados Celcius, alrededor de las 17:00 horas, de acuerdo con Meteored.

Durante todo el día las temperaturas permanecerán elevadas en dicho municipio, y se espera que a partir del medio día la temperatura continúe ascendiendo desde los 34 grados Celsius hasta los 39 grados Celsius.

Clima en Torreón 30 de abril ı Foto: Meteored

Los rayos UV presentarán un índice muy alto durante el día, pues se encontrarán desde un nivel 9 hasta un índice de intensidad arriba del 11, por lo que se requiere tener una protección alta a extrema con bloqueador solar de FPS 50+.

Para las 20:00 horas de este 30 de abril se espera que la temperatura comience a descender, pasando de 39 grados Celsius a 33 grados Celsius.

Debido a que el calor extremo es peligroso y puede causar mareos, deshidratación, agotamiento, insolación y golpe de calor, recomiendan tomar las siguientes medidas preventivas:

Evita exponerte al sol de 11:00 horas a 17:00 horas

Hidrátate constantemente, aunque no tengas sed

Usa protector solar, ropa clara y sombrero

Protege y resguarda a tus mascotas: No las dejes en azoteas o vehículos

En caso de tener alguna emergencia, las y los residentes de Torreón pueden comunicarse al 911 o al número telefónico de Protección Civil y Bomberos que es el 871 712 00 66.

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