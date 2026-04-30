Combaten ola de calor en Mexicali con operativo ‘Verano Seguro 2026’

Este 29 de abril; ante las altas temperaturas que se han registrado en la República mexicana, el Gobierno dio inicio al operativo “Verano Seguro 2026” en Mexicali, Baja California.

Verano Seguro 2026 está enfocado en prevenir las afectaciones de salud que pueden producir las altas temperaturas, e incluye diversas medidas para el cuidado de las y los residentes de Baja California.

De acuerdo los las autoridades de la entidad, el programa Verano Seguro 2026 ayuda a reducir las complicaciones derivadas de las olas de calor, y en 2025 estas acciones lograron más de 50 mil servicios.

Verano Seguro Mexicali ı Foto: Redes Sociales

Acciones del operativo Verano Seguro 2026

La estrategia Verano Seguro 2026 pretende proteger y cuidad a la población ante el calor y las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días, y este operativo brinda los siguientes servicios:

Punto de Hidratación las 24 horas del día, los siete días de la semana en la zona Centro de Mexicali

Atención médica, hidratación y descanso seguro

Casas y Ruta de Hidratación en zonas estratégicas

La gobernadora, Marina del Pilar informó que este programa será operado por la Secretaría de Salud de Baja California, y que está enfocado principalente a los sectores vulnerables a un golpe de calor en el estado; como lo son personas en contexto de movilidad humana y adultos mayores.

Este programa también brinda atención por medio de casas de hidratación; que son más de 350 casas de personas que habitan en Mexicali en las que se brinda apoyo de manera directa a la comunidad.

Hasta el momento; de acuerdo con Maria del Pilar, se ha brindado atención a más de 18 mil 500 personas, más de 50 mil atenciones de salud y más de 40 mil servicios para la población vulnerable.

Durante las rutas de hidratación se lleva agua y suero a las zonas estratégicas de Mexicali durante las horas en las que se registran altas temperaturas; además, se realizan revisiones médicas con la finalidad de detectar síntomas de golpe de calor.

Hasta el momento se ha realizado la entrega de 561 mil sobres de Suero Vida Oral, y este 2026 también se implementará la ayuda en varias regiones de Baja California que de igual forma se han visto afectadas con la ola de calor.

Las altas temperaturas están llegando a Baja California, así como nuestra estrategia Verano Seguro: Protegidos contra el Calor.



☀️ Un programa pensado para cuidar a las personas en los días más intensos del verano, especialmente en Mexicali.



🧑‍⚕️ Operamos las 24 horas el Punto… pic.twitter.com/sFQM51m8lS — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) April 29, 2026

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