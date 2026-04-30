Reportan otra persona ejecutada

Asesinan a Homar Salas, líder sindical electo del Ayuntamiento de Culiacán

Homar Salas Gastélum, dirigente electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, fue asesinado a balazos este jueves, se informó

Homar Salas Gastélum en imagen de archivo.
Homar Salas Gastélum en imagen de archivo. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

Homar Salas Gastélum, dirigente electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (Stasac), Sinaloa, fue asesinado a balazos este jueves, se informó.

Otra persona también fue asesinada a balazos en el mismo hecho; en el lugar trascendió que era empleado del Ayuntamiento de Culiacán, cercano a Homar Salas Gastélum.

Según los primeros informes, los asesinos usaron fusiles de asalto para quitarle la vida a Homar Salas Gastélum.

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En el lugar de los hechos se espera la llegada de personal de la Fiscalía General del Estado para que den fe de lo ocurrido.

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FGR

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