Atacan vivienda de Homar Salas, dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán

La vivienda particular del líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, Homar Salas Gastélum, fue baleada por un grupo armado que le disparó en repetidas ocasiones
El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, confirmó que está mañana se registró un ataque contra el domicilio de Homar Salas.
Juan de Dios Gámez Mendívil informó en redes sociales que se había comunicado ya con Homar Salas, quien se encontraba bien
Así mismo menciono que solicitó apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para que le brinde acompañamiento tras el ataque.
Hasta el momento, todo parece que el hecho dejó solamente daños materiales.
En el ataque contra la vivienda de Homar Salas se usaron distintos calibres de arma de fuego, se reportó esta mañana.
La vivienda de Homar Salas se encuentra en el fraccionamiento Las Brisas del sector Humaya, ubicado al norte de Culiacán.
