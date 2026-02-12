Culiacán, la 6.ª ciudad más violenta en el orbe

Culiacán escaló como la ciudad mexicana con más homicidios y se ubicó en el sexto lugar en el ranking 2025 de las 50 urbes más violentas en el mundo, elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

“A pesar del esfuerzo que ha hecho el Gobierno federal, pues están aumentando las cifras. En el 2024, en Culiacán hubo 623 homicidios y tuvieron una tasa de 60 homicidios por cada 100 mil habitantes.

El Dato: En 2024, las fiscalías de 19 estados presentaron cifras de homicidios inferiores a las reportadas por el Inegi. En cinco la diferencia es elevada, según el Consejo Ciudadano

De 623 pasaron a mil 086 en 2025 y la tasa es de 103.91 por cada 100 mil habitantes. Ya no hay una disminución, sino que hay un aumento, aun con los operativos”, advirtió en conferencia de prensa José Antonio Ortega, presidente del consejo.

TE RECOMENDAMOS: Acusado de encabezar grupo criminal Va a proceso el exalcalde de Tequila

El listado, presentado en la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, establece que México concentra 17 de las 50 ciudades más violentas del orbe —es decir, el 34 por ciento— y dos aparecen entre las 10 primeras. Además de Culiacán, la otra ciudad mexicana en el “top 10” es Ciudad Obregón, Sonora, que se sitúa en la novena posición.

En total, las ciudades mexicanas incluidas en la clasificación son Culiacán, Ciudad Obregón, Manzanillo, Zamora, Colima, Acapulco, Irapuato, Ciudad Juárez, Tijuana, Celaya, Cuernavaca, Uruapan, Chilpancingo, Villahermosa, Chihuahua, León y Hermosillo —esta última ingresó por primera vez—. En contraste, salieron del listado Cancún, Morelia, Tapachula y la capital Zacatecas.

Las 50 ciudades violentas se reparten entre México, con 17; Colombia, con 8; Ecuador, 7; Brasil, 6; Sudáfrica, 6; Estados Unidos, 3, y Guatemala, Haití y Trinidad y Tobago, con una cada uno.

De acuerdo con el Consejo Ciudadano, la mayoría de las ciudades mexicanas presenta tasas inferiores a las observadas en años previos; sin embargo, esto no se traduce como una baja de la violencia en México, ya que es altamente probable que la incidencia de homicidios haya tenido bajas significativas, pero al mismo tiempo hay indicios de estar ante una “operación de Estado para falsear datos y presentar una reducción de la violencia que no se corresponde con la realidad”.

Lo anterior con el fin de sustentar la narrativa de que la política de “dar abrazos a los criminales, en lugar de aplicarles la ley, es la estrategia correcta”. Esta operación de manipulación de cifras ha sido especialmente acusada en los años 2024 y 2025.

De acuerdo con el consejo, las cifras sobre incidencia de homicidios en México pasaron de ser “poco veraces y confiables, a simplemente no ser ni veraces ni confiables”; además, las tasas de las ciudades son en realidad mucho más altas y tampoco se puede saber con precisión cuáles son las reales”.

Un problema adicional es el de los desaparecidos no localizados, la gran mayoría de los cuales es altamente probable que hayan sido asesinados, pero cuyas cifras no se integran a la cuenta de homicidios dolosos.

De las 50 ciudades, 44 se ubican en el continente americano y las restantes, en el africano.

Focos rojos ı Foto: Especial