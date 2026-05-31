Arropan 60 mil mexiquenses a Claudia Sheinbaum en Tlalnepantla; Delfina Gómez encabeza evento

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la concentración masiva en Tlalnepantla en apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Más de 60 mil mexiquenses se congregaron en la plaza principal del ayuntamiento de Tlalnepantla para acompañar la rendición de cuentas de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a dos años de su triunfo electoral, el primero de una mujer en la historia de México. La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó el encuentro y convocó a las familias de la entidad a escuchar con atención el mensaje de la mandataria federal.

Delfina Gómez destacó el compromiso humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante el encuentro ciudadano en el Estado de México. ı Foto: Gobierno Edomex

Ante miles de asistentes, la Gobernadora destacó el compromiso humanista y el trabajo cotidiano de la presidenta Sheinbaum Pardo, quien pone el bienestar del pueblo en el centro de cada decisión. El respaldo mexiquense al gobierno federal se hizo visible en una plaza desbordada que eligió estar presente en un momento que, subrayó Gómez Álvarez, forma parte de la transformación que inició hace ocho años y que hoy avanza con más fuerza.

Familias mexiquenses manifestaron su respaldo al gobierno federal a dos años del triunfo electoral de la primera presidenta de México. ı Foto: Gobierno Edomex

Desde Tlalnepantla, la gobernadora y los miles de mexiquenses reunidos enviaron un mensaje contundente a la Presidenta de la República que no está sola y que el Estado de México respalda a la primera Presidenta de México con cariño, respeto y admiración.

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