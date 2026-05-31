Ecatepec estrena Tanque Maestro; pondrá fin a desabasto histórico en Ciudad Cuauhtémoc

Francisco Reyes, titular de Sapase, supervisó la sustitución del antiguo tanque por la nueva obra con capacidad de más de 5 millones de litros.

Entró en operación el Tanque Maestro de Ciudad Cuauhtémoc, con capacidad para almacenar más de cinco millones de litros de agua potable, lo que duplicó la cantidad de líquido disponible para abastecer a los 350 mil habitantes de esta región, que durante años sufrió escasez del líquido.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss inauguró el Tanque Maestro 3 de Ciudad Cuauhtémoc, de cinco millones 129 mil litros de capacidad (cinco mil 129 metros cúbicos) y que costó 37 millones de pesos, el cual suministrará agua potable a todas las comunidades de esta zona ubicada en la parte alta de Ecatepec.

Habitantes de Ciudad Cuauhtémoc celebran la entrada en operación de la infraestructura hidráulica que busca erradicar décadas de escasez. ı Foto: Gobierno Ecatepec

“Hay una realidad compañeros, estamos transformando Ciudad Cuauhtémoc, lo condenaron a vivir en el olvido y eso no es cierto”, afirmó Cisneros Coss ante cientos de colonos, a los que informó que aproximadamente en un mes se estabilizará el suministro de agua, toda vez que es necesario reparar fugas y sustituir líneas de distribución obsoletas, para que el líquido llegue a todos los rincones.

Añadió que la construcción del Tanque Maestro 3, con tecnología de punta, y la rehabilitación de los tanques 1 y 2, así como la reparación de fugas en la línea principal de distribución y adecuaciones en los pozos de la región, requirió una inversión conjunta superior a los 100 millones de pesos, con el objetivo de solucionar el desabasto de agua en la zona.

La alcaldesa Azucena Cisneros inauguró el Tanque Maestro 3, obra que duplica la capacidad de almacenamiento de agua potable en la región alta de Ecatepec. ı Foto: Gobierno Ecatepec

Francisco Reyes Vázquez, director del organismo de agua de Ecatepec (Sapase), relató que Ciudad Cuauhtémoc contaba con tres tanques de almacenamiento: el 1, de tres millones de litros de capacidad (3 mil metros cúbicos); el 2, de dos millones 290 mil litros (dos mil 29 metros cúbicos), y el 3, de apenas 500 mil litros (500 metros cúbicos), que sumaban poco más de 5 millones de litros.

Añadió que el tanque 3 fue sustituido por el Tanque Maestro 3, de cinco millones 129 mil litros (cinco mil 129 metros cúbicos), por lo que sumado a los otros dos tanques se cuenta con más de 10 millones de litros para abastecer a todo Ciudad Cuauhtémoc, lo que se logrará paulatinamente.

Habitantes de Ciudad Cuauhtémoc celebran la entrada en operación de la infraestructura hidráulica que busca erradicar décadas de escasez. ı Foto: Gobierno Ecatepec

“Tenemos que garantizar el agua en Ciudad Cuauhtémoc y tenemos que llegar hasta el último rincón”, expresó.

Detalló: “Esta inversión de 100 millones de pesos no es una casualidad y no es una ocurrencia. Es algo que se diseñó, que se proyectó y que se analizó para abastecer de agua a todos los vecinos de Ciudad Cuauhtémoc”.

El nuevo megaproyecto requirió tecnología de punta y forma parte de un plan integral de sustitución de líneas y reparación de fugas. ı Foto: Gobierno Ecatepec

Cisneros Coss adelantó que este año se construirán dos tanques maestros en la Quinta Zona de Ecatepec, uno de cinco millones de litros y el otro de 10 millones de litros, con lo que igualmente pretenden enfrentar el grave rezago en materia de agua que existe en esa región, que padece desabasto desde hace décadas.

Dijo que próximamente establecerá campamentos permanentes en Cuauhtémoc Xalostoc y Ciudad Cuauhtémoc, para impulsar el desarrollo de ambas comunidades.

“Antes cubeta, hoy llave”, es la nueva realidad de los habitantes de Ciudad Cuauhtémoc con el nuevo tanque, a los que Cisneros Coss pidió sumarse a los trabajos para reparar las fugas de agua que surgirán debido a la presión del líquido y a las obsoletas redes de distribución.

am