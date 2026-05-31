A dos años del triunfo histórico de Claudia Sheinbaum, Yucatán avanza con el Renacimiento Maya

El gobernador Joaquín Díaz Mena durante el enlace nacional por el segundo aniversario del triunfo de la Cuarta Transformación.

Durante el ejercicio de rendición de cuentas a dos años del triunfo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobernar Joaquín Díaz Mena destacó los avances que vive Yucatán gracias al trabajo coordinado entre los gobiernos estatal y federal, y reconoció el liderazgo de la titular del Ejecutivo federal en la defensa de la soberanía nacional.

Como parte de este ejercicio, Díaz Mena participó en un enlace transmitido en cadena nacional, junto con las Gobernadoras y los Gobernadores de las entidades federativas, donde compartió los avances que registra Yucatán a partir de la coordinación con el Gobierno de México.

Miles de ciudadanos se reunieron en el ejercicio de rendición de cuentas sobre los avances del Renacimiento Maya en la entidad. ı Foto: Gobierno Yucatán

Ante miles de asistentes, el mandatario estatal recordó que el 2 de junio de 2024 el pueblo de México tomó una decisión histórica al elegir la continuidad de la Cuarta Transformación y confiar a Claudia Sheinbaum Pardo la responsabilidad de conducir el destino del país.

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“Ese mismo día, en Yucatán también hicimos historia. Las y los yucatecos decidieron sumarse a este movimiento de justicia social, bienestar y esperanza, haciendo posible que la Transformación llegara a nuestro estado”, señaló.

Miles de ciudadanos se reunieron en el ejercicio de rendición de cuentas sobre los avances del Renacimiento Maya en la entidad. ı Foto: Gobierno Yucatán

Díaz Mena afirmó que el triunfo de la Presidenta ha permitido impulsar el proyecto del Renacimiento Maya, que hoy se traduce en obras, programas y acciones para generar bienestar y oportunidades para las familias yucatecas.

Entre estos avances mencionó la modernización del Puerto de Altura de Progreso, el desarrollo del Tren Maya de Carga, la creación de los Polos Industriales, el fortalecimiento del sistema público de salud a través del IMSS-Bienestar y la construcción del nuevo Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”, considerado el más grande del sureste mexicano.

Asimismo, destacó que los programas sociales continúan llegando a quienes más lo necesitan, al tiempo que se impulsan nuevas universidades, infraestructura carretera, apoyos para el campo y la pesca, así como mayores oportunidades para madres autónomas y jóvenes.

El Gobernador reconoció el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante los retos nacionales e internacionales, al destacar su firmeza, inteligencia y compromiso con la defensa de la soberanía nacional.

“Cuando México ha enfrentado desafíos, usted ha demostrado firmeza, inteligencia y amor a la patria. Ha defendido la soberanía nacional con dignidad”, expresó.

Finalmente, reiteró el compromiso de Yucatán con los principios de la Cuarta Transformación y el trabajo conjunto con el Gobierno de México para seguir construyendo un estado más justo, próspero e incluyente.

“¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva la Presidenta Claudia Sheinbaum! ¡Que viva la soberanía nacional! ¡Que viva Yucatán! ¡Que viva México!”, concluyó.

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