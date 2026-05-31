Muere un estadounidense y 6 personas resultan lesionadas en un enfrentamiento armado en Los Cabos

La Mesa de Seguridad de Baja California Sur informó que falleció un estadounidense y seis personas resultaron lesionadas en una agresión armada en Los Cabos.

Durante la noche de este sábado, las autoridades indicaron que atendieron el reporte de sujetos armados en varios automóviles que habían realizado algunas detonaciones de armas.

Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional desplegaron un operativo en San José del Cabo, cabecera municipal de Los Cabos, y al ubicar a los sujetos fueron agredidos, por lo que se desató un enfrentamiento armado.

Como saldo de la agresión, dos militares de la Defensa y cinco civiles resultaron lesionados, entre ellos una mujer de la tercera edad, de 65 años, un niño de 14, un hombre de 36 y una mujer de 43.

Además, otra de las víctimas era un hombre originario de California, Estados Unidos, que falleció durante la madrugada de este domingo después de que resultó herido.

Hasta el momento, las autoridades no han detenido a ningún sujeto por estos hechos y sólo reportan el aseguramiento de cuatro armas largas, dos chalecos tácticos, un radio de comunicación y 15 “ponchallantas”.

Usuarios en redes sociales reportaron que escucharon detonaciones cuando circulaban por la localidad de Santa Anita e instaron a sus vecinos a tomar precauciones.

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FGR