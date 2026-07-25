México, sin cambios tras renovación de aranceles

Aranceles y T-MEC golpean crecimiento de los estados del norte │ Contenedores que transportan mercancías, en la imagen ilustartiva

Pese al arancel de 10 y 12.5 por ciento que impuso Estados Unidos a México y a 59 economías más, nuestro país mantendrá las mismas condiciones comerciales actuales, ya que sustituye el gravamen que se tenía bajo la Sección 122 que impactaba al acero, aluminio, la industria automotriz y lo comercializado fuera del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), insistió la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria recordó que la Corte Suprema del país vecino recientemente determinó que los aranceles recíprocos que aplicó el gobierno estadounidense eran inválidos y esta resolución tenía esta semana como vencimiento, por lo que la administración de Trump decidió sustituir la anterior determinación por la Sección 301, a partir de la cual se emite un decreto vinculado con el trabajo forzado en cualquier parte del mundo.

El Dato: El jueves, el gobierno de EU anunció la imposición de aranceles del 10 y 12.5% a 60 países, entre los que se encuentra México, bajo el argumento de trabajo forzoso.

Ante este escenario, la Presidenta de México afirmó que el país queda en la misma situación en la que se encontraba su dinámica comercial con Estados Unidos.

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“¿Qué le pasa a México? Se queda igual que como estaba: Todos los productos que se exportan dentro del Tratado de Libre Comercio tienen cero arancel, con excepción de vehículos y acero. Y los productos que se exportan fuera del Tratado de Libre Comercio tienen un arancel del 10 por ciento, que es lo que ya teníamos antes. Es decir, México queda exactamente igual que como estábamos hace una semana… En este momento, no tenemos nuevo arancel del que ya teníamos previamente”, sostuvo.

Reiteró que estas medidas tomadas por el gobierno de Trump no se relacionan exclusivamente con México, sino que forman parte de una visión proteccionista a la economía de su país, bajo la que decidió aplicar impuestos a las importaciones de todos los países.

Recordó que frente a esta nueva dinámica, México consiguió las condiciones más favorables en comparación con el resto del mundo.

Ahora, con la revisión emprendida al T-MEC, el objetivo de EU es que se amplíen las reglas de origen, las cuales son las bases sobre la exención de aranceles a aquellos que se produzca dentro de la región y de las cuales el gobierno de Trump ahora busca concentrar una mayor cantidad. A partir de esto, Sheinbaum Pardo insistió en que la postura de su gobierno será que la ampliación no sólo sea en beneficio de Estados Unidos, sino de toda la región.

Gravámenes que paga México ı Foto: Especial

“Lo que nosotros estamos buscando es que esas reglas de origen, aunque aumenten del 70 al 90 por ciento sean regionales, o sea, no solamente se descuente lo fabricado en Estados Unidos, sino lo que se fabrica en México, eso es lo que nosotros estamos planteando, y ellos tienen algunos otros puntos de vista”, dijo.

Comentó que las negociaciones con Trump para alcanzar acuerdos han sido complejas, porque él ha cambiado la dinámica mundial para reindustrializar a su país, lo cual la mandataria consideró que el republicano no conseguirá.

“Tiene una visión de reindustrializar Estados Unidos; de que la manufactura que salió fuera de Estados Unidos, principalmente a China, a otros países de Asia y también a México o a Canadá y otros países, regrese a Estados Unidos. Nosotros consideramos que difícilmente va a regresar toda esa industria a Estados Unidos, desde la mano de obra, porque también se pierde calificación en la mano de obra”, declaró.

Piden elevar valor agregado luego de 3.a ronda bilateral

| Redacción |

Tras el término de la tercera ronda de negociaciones bilaterales entre México y Estados Unidos en el marco del Tratado Comercial que sostienen con Canadá (T-MEC), la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) reconoció los avances alcanzados; sin embargo, señaló que es necesario incrementar el valor agregado nacional de los envíos de mercancías mexicanas.

La Concamin dijo que de hacerlo, se permitirá que los beneficios del comercio exterior y del T-MEC se traduzcan en una mayor generación de empleos y mejores ingresos para las familias mexicanas, además de fortalecer la competitividad regional y brindar mayor certidumbre a las empresas que participan en las cadenas de valor.

El organismo empresarial destacó que la declaración conjunta emitida por el secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard y el representante comercial de EU (USTR), Jamieson Greer, confirmó que existe una ruta institucional para revisar asuntos relacionados con la seguridad económica, el trabajo, la agricultura, los servicios de pagos electrónicos, el acero y aluminio, sus productos derivados y el sector automotriz.

Añadió que para el sector, uno de los principales resultados de esta tercera ronda es que ambos países coincidieron en la necesidad de fortalecer la manufactura en la región y reforzar las cadenas regionales de suministro e impulsar la inversión, la integración productiva y el intercambio comercial entre los tres socios del tratado.

Consideró favorable que la SE y la USTR acordaran mantener una agenda de trabajo definida y continuar las negociaciones mediante una cuarta ronda que se celebrará en septiembre en Washington, D.C.

Sobre la revisión conjunta explicó que es relevante, ya que los gobiernos de los tres socios comerciales buscan fortalecer la integración económica de la región en un contexto marcado por la relocalización de las cadenas y la competencia global por atraer inversiones manufactureras.

La Concamin reiteró su disposición para acompañar los esfuerzos que buscan consolidar una región más integrada, con cadenas más sólidas y una manufactura con mayor contenido nacional.w