Secretaría de Agricultura despliega plan especial para frenar el gusano barrenador

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural desplegó un plan de acción especial para contener y controlar el avance del gusano barrenador del ganado (GBG) en el centro y norte de Veracruz, así como en Tamaulipas, con medidas inmediatas que se implementarán en las próximas semanas.

El secretario Julio Berdegué Sacristán sostuvo reuniones de trabajo en Tampico con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y en Veracruz con el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), Rodrigo Calderón Salas, en representación de la gobernadora Rocío Nahle García.

En ambos encuentros participaron autoridades locales, líderes de asociaciones ganaderas y el cuerpo directivo del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), encabezado por su director en jefe, Javier Calderón Elizalde.

Entre las acciones acordadas destacan el refuerzo del control de la movilización de ganado, la incorporación de 20 nuevas brigadas de campo que elevarán a 170 el número de personas desplegadas, el incremento en la liberación de moscas estériles, la capacitación a productores y el aumento en el número de trampas para la detección oportuna de la plaga.

Durante los encuentros, el secretario Berdegué subrayó que la estrategia se basa en un enfoque integral de corresponsabilidad, trabajo territorial y participación activa de las y los productores, con el objetivo de fortalecer las acciones de contención y erradicación del GBG.

“La tarea inmediata consiste en desactivar los casos que se han presentado recientemente en Tamaulipas, así como reforzar las medidas preventivas en dicha entidad. En el norte y centro de Veracruz trabajamos para contener el avance y dirigirlo de manera controlada hacia el sur del estado”, señaló el titular de AGRICULTURA.

Por su parte, el gobernador Américo Villarreal Anaya reconoció el esfuerzo conjunto entre los gobiernos federal, estatal y municipal, Senasica, asociaciones ganaderas y productores, y expresó su confianza en que el plan permitirá erradicar la plaga en Tamaulipas.

“Sostengamos el esfuerzo para que esto se mantenga y nos vuelva a dar las oportunidades económicas también a quienes se desempeñan en este importante campo, que es una vocación de tradición tamaulipeca”, afirmó el mandatario estatal.

En Veracruz, Rodrigo Calderón Salas presentó propuestas elaboradas junto con agrupaciones ganaderas, entre las que destacan el reforzamiento de los puntos de verificación de salud animal en Pánuco, Pueblo Viejo, Cosamaloapan, Puente Alvarado, Puente Papaloapan y La Tinaja, así como la instalación de cuatro módulos móviles de inspección en carreteras y entronques de salida hacia otros estados.

El director en jefe del Senasica, Javier Calderón Elizalde, informó que el plan también contempla fortalecer el control de la movilización de ganado mediante rutas itinerantes en San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, con apoyo de la Guardia Nacional.

Finalmente, el secretario Julio Berdegué Sacristán enfatizó que la colaboración proactiva entre autoridades y productores será clave para replicar el éxito de otros estados que han logrado erradicar el gusano barrenador del ganado, y aseguró que es posible frenar su avance mediante el trabajo conjunto para fortalecer al sector ganadero del país.

