Hasta que haya acuerdo formal, frontera de EU se reabrirá a ganado, aclara Sheinbaum

A pesar de los avances que, se afirma, ha habido para contener la plaga de gusano barrenador en México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que hasta ahora aún no se puede hablar se una reapertura de la frontera de Estados Unidos al ganado mexicano, hasta que haya un acuerdo formal que así lo establezca.

En días recientes, la secretaria de Agricultura del Departamento de Estados Unidos, Brooke Rollins, afirmó que se evalúa una reapertura gradual a las exportaciones del ganado proveniente de México, la cual se ha mantenido en pausa durante más de 15 meses a causa de la plaga que llegó en noviembre de 2024.

Consultada al respecto, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que es una “buena declaración” de parte de la funcionaria norteamericana, sin embargo, por ahora no se puede afirmar que esto vaya a ocurrir.

“Hay una revisión de indicadores de manera permanente en ambos países y la posibilidad, vamos a decir posibilidad, todavía no es la certeza de que en meses próximos pudiera estarse abriendo la frontera, pero hasta no tener mucho más información y tener ya un acuerdo formal, pues no estaríamos en posibilidades de decir, sí, ya se está abriendo, pero es una buena declaración”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo este martes en Palacio Nacional.

Mientras tanto, Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que se mantienen los trabaos junto al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, y las demás instituciones involucradas para atender la problemática que se enfrenta desde el año antepasado.

Claudia Sheinbaum Pardo Mencionó que como parte de esto no sólo se trabaja con la construcción de la planta de moscas estériles, sino por medio de acciones de otras áreas como el programa Sembrando Vida.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR