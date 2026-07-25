Se reactiva entrada de ganado mexicano a EU; medida, ejemplo de diálogo: CSP

Luego de un año y dos meses del cierre comercial causado por el gusano barrenador que, se estima, representó pérdidas al sector ganadero mexicano por encima de los 51 mil millones de pesos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) notificó a México que el próximo 24 de agosto se reanudará la importación de ganado desde nuestro país.

A través de sus cuentas oficiales, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió este viernes que recibió una carta de la titular del USDA, Brooke Rollins, en la que le notificó la decisión, a partir de la que las autoridades del vecino país ordenaron que se aceleraran los procesos que resulten necesarios para que el ganado pueda movilizarse lo antes posible.

El Dato: Las moscas estériles ayudan a combatir el gusano barrenador mediante la técnica del insecto estéril, los cuales al ser liberados bloquean la reproducción de la plaga.

La reanudación estará lista a finales del próximo mes, a través del paso habilitado en Agua Prieta, Sonora, colindante con el puerto de Douglas, Arizona, y posteriormente se activarán otros dos pasos en Chihuahua.

El paso de los animales estará condicionado al cumplimiento de los objetivos que se acordaron en el Plan de Acción Conjunto, lo que deja abierta la posibilidad de que las fechas cambien y, si en algún momento las observaciones lo justifican, el paso se cierre nuevamente.

Mil 792 casos activos de gusano barrenador hubo al 23 de julio

Sheinbaum Pardo expresó un reconocimiento a los productores por el trabajo y los esfuerzos conjuntos con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), así como con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), para hacer frente a la plaga de gusano barrenador.

“Es una gran noticia para las y los ganaderos mexicanos. Reconozco el esfuerzo que han hecho durante muchos meses para contener la plaga del gusano barrenador, colaborando con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y Senasica. Agradezco a Julio Berdegué (exsecretario de Agricultura) y Columba López (actual titular de la dependencia) su esfuerzo”, dijo.

167 casos se registraron sólo en el estado de Puebla

Asimismo, comentó que este avance refleja que la cooperación en términos de respeto entre ambos países sí da resultados para la población. “Este es un nuevo ejemplo de que el diálogo, la cooperación y la colaboración con respeto mutuo entre México y EU rinden grandes resultados en beneficio de nuestros pueblos”, dijo.

Al final de su mensaje, la mandataria también manifestó un agradecimiento a la secretaria Rollins.

“Finalmente, quiero reconocer y agradecer a la secretaria Rollins, con quien hemos construido una relación respetuosa y muy positiva”, dijo.

Tras los comentarios de la Presidenta, el líder de los senadores de Morena, Ignacio Mier, celebró el anuncio, al asegurar que la reanudación de la exportación ganadera a EU reconoce la disciplina sanitaria de los productores.

Tras 14 meses, EU levanta bloqueo al ganado mexicano ı Foto: Especial

El legislador también destacó la colaboración entre los gobiernos de México y EU para concretar la reapertura comercial.

En medio del anuncio, el Senasica informó que concluyó el primer ciclo de producción y esterilización de moscas para combatir al gusano barrenador, en la planta recién reinaugurada de Metapa de Domínguez, Chiapas, que recibió

inversión binacional. Precisó que los primeros ejemplares de moscas estériles saldrán este sábado hacia Tampico, Tamaulipas, donde comenzará la dispersión.

EL BROTE QUE DESAFIÓ EL CIERRE. El bloqueo comercial al ganado mexicano fue decretado con inmediatez desde el primer registro de infección de gusano barrenador, notificado por primera vez el 21 de noviembre de 2024 en Catazajá, Chiapas. Desde entonces comenzó a extenderse por todo el país, al alojarse en heridas del ganado y otras especies animales, incluso del ser humano.

A pesar de que la infestación no ha terminado de llegar a todos los estados fronterizos, los casos comenzaron a registrarse en EU, a inicios del mes pasado.

Desde 2025 hubo dos intentos de reanudar el envío de animales, primero en febrero y luego en julio, pero se suspendieron.

Hasta el corte del 23 de julio de este año, México ya acumulaba 34 mil 742 casos en 29 de las 32 entidades, sólo Baja California, Baja California Sur y Sonora no han reportado infecciones de este tipo.

El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas señaló que las pérdidas acumuladas para el sector ganadero mexicano ascienden a dos mil 992 millones de dólares, alrededor de 51 mil 860.3 millones de pesos, hasta julio de este año, entre pérdida de divisas por la no venta de ganado a corrales de engorda, así como el costo oportunidad por verse en la obligación de colocar los animales no exportados en el mercado nacional a un precio inferior.

EXPORTACIONES DE BOVINOS ı Foto: Especial

Trump ‘vacila’ con otro arancel por la lechuga

| Por Yulia Bonilla |

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bromeó con imponer nuevos aranceles a México, a causa del brote de cyclospora que ha provocado decenas de casos de enfermedades estomacales entre su población y que en un primer momento se responsabilizó a la lechuga que se importa desde una planta en Guanajuato.

Durante un encuentro con medios, el republicano fue cuestionado por un reportero acerca del brote de ‘diarrea explosiva’ que ya afecta en nueve estados de la Unión Americana y sobre cuándo volvería a ser seguro consumir lechuga.

Entre risas, Trump bromeó con el reportero señalando que formuló una pregunta que casi nadie quiere hacer, ante lo cual el comunicador insistió con su pregunta y remarcó que las hipótesis apuntan como origen a México, a pesar de que esto ya fue descartado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

El presidente estadounidense afirmó que se impondrán impuestos a México y también mencionó que haría lo mismo con Canadá, a causa de la contaminación producida por los incendios forestales que enfrenta.

“Creo que lo que haremos es poner un arancel a México por la lechuga y vamos a poner un gran arancel a Canadá por el humo. Conseguiremos un compensación. ¿Cuál elegirías? ¿la lechuga o el humo? Yo creo que el humo”, declaró.

Trump centró sus posteriores comentarios respecto a los siniestros que afectan a Canadá, a cuyo gobierno, dijo, ya le había pedido “hacer algo” porque nunca antes habían enfrentado un problema de este tipo con aquel país.

México, sin cambios tras renovación de aranceles

| Por Yulia Bonilla |

Pese al arancel de 10 y 12.5 por ciento que impuso Estados Unidos a México y a 59 economías más, nuestro país mantendrá las mismas condiciones comerciales actuales, ya que sustituye el gravamen que se tenía bajo la Sección 122 que impactaba al acero, aluminio, la industria automotriz y lo comercializado fuera del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), insistió la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria recordó que la Corte Suprema del país vecino recientemente determinó que los aranceles recíprocos que aplicó el gobierno estadounidense eran inválidos y esta resolución tenía esta semana como vencimiento, por lo que la administración de Trump decidió sustituir la anterior determinación por la Sección 301, a partir de la cual se emite un decreto vinculado con el trabajo forzado en cualquier parte del mundo.

El Dato: El jueves, el gobierno de EU anunció la imposición de aranceles del 10 y 12.5% a 60 países, entre los que se encuentra México, bajo el argumento de trabajo forzoso.

Ante este escenario, la Presidenta de México afirmó que el país queda en la misma situación en la que se encontraba su dinámica comercial con Estados Unidos.

“¿Qué le pasa a México? Se queda igual que como estaba: Todos los productos que se exportan dentro del Tratado de Libre Comercio tienen cero arancel, con excepción de vehículos y acero. Y los productos que se exportan fuera del Tratado de Libre Comercio tienen un arancel del 10 por ciento, que es lo que ya teníamos antes. Es decir, México queda exactamente igual que como estábamos hace una semana… En este momento, no tenemos nuevo arancel del que ya teníamos previamente”, sostuvo.

Reiteró que estas medidas tomadas por el gobierno de Trump no se relacionan exclusivamente con México, sino que forman parte de una visión proteccionista a la economía de su país, bajo la que decidió aplicar impuestos a las importaciones de todos los países.

Recordó que frente a esta nueva dinámica, México consiguió las condiciones más favorables en comparación con el resto del mundo.

Ahora, con la revisión emprendida al T-MEC, el objetivo de EU es que se amplíen las reglas de origen, las cuales son las bases sobre la exención de aranceles a aquellos que se produzca dentro de la región y de las cuales el gobierno de Trump ahora busca concentrar una mayor cantidad. A partir de esto, Sheinbaum Pardo insistió en que la postura de su gobierno será que la ampliación no sólo sea en beneficio de Estados Unidos, sino de toda la región.

Gravámenes que paga México ı Foto: Especial

“Lo que nosotros estamos buscando es que esas reglas de origen, aunque aumenten del 70 al 90 por ciento sean regionales, o sea, no solamente se descuente lo fabricado en Estados Unidos, sino lo que se fabrica en México, eso es lo que nosotros estamos planteando, y ellos tienen algunos otros puntos de vista”, dijo.

Comentó que las negociaciones con Trump para alcanzar acuerdos han sido complejas, porque él ha cambiado la dinámica mundial para reindustrializar a su país, lo cual la mandataria consideró que el republicano no conseguirá.

“Tiene una visión de reindustrializar Estados Unidos; de que la manufactura que salió fuera de Estados Unidos, principalmente a China, a otros países de Asia y también a México o a Canadá y otros países, regrese a Estados Unidos. Nosotros consideramos que difícilmente va a regresar toda esa industria a Estados Unidos, desde la mano de obra, porque también se pierde calificación en la mano de obra”, declaró.

Piden elevar valor agregado luego de 3.a ronda bilateral

| Redacción |

Tras el término de la tercera ronda de negociaciones bilaterales entre México y Estados Unidos en el marco del Tratado Comercial que sostienen con Canadá (T-MEC), la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) reconoció los avances alcanzados; sin embargo, señaló que es necesario incrementar el valor agregado nacional de los envíos de mercancías mexicanas.

La Concamin dijo que de hacerlo, se permitirá que los beneficios del comercio exterior y del T-MEC se traduzcan en una mayor generación de empleos y mejores ingresos para las familias mexicanas, además de fortalecer la competitividad regional y brindar mayor certidumbre a las empresas que participan en las cadenas de valor.

El organismo empresarial destacó que la declaración conjunta emitida por el secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard y el representante comercial de EU (USTR), Jamieson Greer, confirmó que existe una ruta institucional para revisar asuntos relacionados con la seguridad económica, el trabajo, la agricultura, los servicios de pagos electrónicos, el acero y aluminio, sus productos derivados y el sector automotriz.

Añadió que para el sector, uno de los principales resultados de esta tercera ronda es que ambos países coincidieron en la necesidad de fortalecer la manufactura en la región y reforzar las cadenas regionales de suministro e impulsar la inversión, la integración productiva y el intercambio comercial entre los tres socios del tratado.

Consideró favorable que la SE y la USTR acordaran mantener una agenda de trabajo definida y continuar las negociaciones mediante una cuarta ronda que se celebrará en septiembre en Washington, D.C.

Sobre la revisión conjunta explicó que es relevante, ya que los gobiernos de los tres socios comerciales buscan fortalecer la integración económica de la región en un contexto marcado por la relocalización de las cadenas y la competencia global por atraer inversiones manufactureras.

La Concamin reiteró su disposición para acompañar los esfuerzos que buscan consolidar una región más integrada, con cadenas más sólidas y una manufactura con mayor contenido nacional.w