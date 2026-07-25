Proceso no ha sido apegado a la ley, denuncia

‘Ninguna autoridad puede estar por encima de la Constitución’: PAN sobre caso de Ernesto Ruffo

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, compartió documento que presentaron y firmaron el viernes exgobernadores del blanquiazul; piden transparencia y legalidad en proceso contra Ruffo

Jorge Romero se suma a denuncia de opositores de presuntas irregularidades en proceso contra Ernesto Ruffo.
Jorge Romero se suma a denuncia de opositores de presuntas irregularidades en proceso contra Ernesto Ruffo. Foto: La Razón (con material de Cuartoscuro)
Por:
Arturo Meléndez

El dirigente nacional de Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, reiteró la denuncia que han hecho líderes opositores de que el proceso contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo por presunta delincuencia organizada y huachicol fiscal, no ha sido apegado a la ley, e hizo un llamado a respetar los mandatos de la Constitución.

A través de redes sociales, Romero Herrera compartió el documento que el viernes firmaron y leyeron exgobernadores panistas, en donde manifiestan su respaldo a Ruffo Appel, y denuncian que el exgobernador ha sido objetivo de violaciones a sus derechos en el contexto del proceso al que fue vinculado por autoridades federales.

En el documento, se reitera la postura de los opositores, de que el exgobernador ha sido incomunicado y se le ha negado la prisión domiciliaria que corresponde por su edad, además de que, según la oposición, se han descartado pruebas suficientes en favor de la inocencia del acusado.

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Al respecto, el dirigente nacional del PAN escribió que él y otros militantes del blanquiazul se suman al llamado de los exgobernadores a la “defensa del Estado de derecho, las garantías constitucionales y la dignidad de Ernesto Ruffo”.

Nadie está por encima de la ley pero ninguna autoridad puede estar por encima de la Constitución”, concluyó Jorge Romero.

Exgobernadores y expresidente Fox firman documento en respaldo a Ruffo Appel; denuncian violaciones a la ley

En el documento compartido por Jorge Romero, y presentado y leído el viernes por parte de los firmantes, los exgobernadores del PAN y el expresidente Vicente Fox manifiestan su respaldo al exgobernador de Baja California, en cuyo proceso, denuncian, ha habido violaciones a la legalidad.

A través del oficio, los opositores denuncian que ha habido “series dificultades para mantener comunicación” con el acusado, “debido a las restricciones impuestas en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 ‘El Altiplano”.

Vicente Fox expresidente de México, entre quienes firmaron y presentaron el documento.
Vicente Fox expresidente de México, entre quienes firmaron y presentaron el documento. ı Foto: Cuartoscuro

Lo anterior, acusan, “vulnera su derecho a una defensa adecuada y carece de justificación”.

En el mismo sentido, destacan que, por su edad, el exgobernador cuenta con el derecho a enfrentar su proceso bajo arraigo domiciliario, lo cual, aseguran, se le ha negado. “No se solicita un privilegio; se exige el respeto a un derecho expresamente reconocido por la ley”, se lee en el documento.

Asimismo, se denuncia que ha habido irregularidades en el proceso, particularmente:

la inexistencia de pruebas suficientes señalada por el segundo posicionamiento; la falta de valoración de elementos de descargo presentados por Ernesto Ruffo; el desconocimiento que existiría entre los propios coacusados; y una audiencia desarrollada de manera cerrada y opaca”, se lee en el documento.

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