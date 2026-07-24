Exgobernadores del PAN y Vicente Fox respaldan a Ernesto Ruffo; exigen que enfrente su juicio en libertad

Doce exgobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) y el expresidente Vicente Fox Quesada respaldaron este jueves al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, al considerar que el proceso penal que enfrenta vulnera sus garantías constitucionales y el debido proceso, por lo que exigieron que abandone el penal federal del Altiplano y continúe su juicio en libertad.

Durante una conferencia realizada en Guadalajara, los exmandatarios dieron a conocer un posicionamiento conjunto en el que expresaron su apoyo a Ruffo Appel y afirmaron que “meten las manos al fuego” por su inocencia.

El documento fue leído por Fox, quien sostuvo que el caso del primer gobernador de oposición electo en México, tras décadas de hegemonía priista, representa una prueba para el Estado de derecho en el país.

Al término de la lectura, el expresidente endureció sus críticas y aseguró que no existe confianza en la actuación del Poder Judicial, al que calificó como un “Poder Patito”, al considerar que no ofrece garantías para que el exmandatario reciba un juicio imparcial.

Vicente Fox salie en defensa del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, detenido por presunto huachicol fiscal.

"Yo meto las manos al fuego por Ernesto Ruffo. Lo hago ahora y lo hago mil veces si es necesario", declaró.



pic.twitter.com/YU9Z4CDwje — Monica Garza (@monicagarzag) July 24, 2026

Los exgobernadores solicitaron que Ruffo Appel deje el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, al argumentar que mantenerlo en un penal de máxima seguridad resulta una medida desproporcionada.

Sostuvieron que el exmandatario no representa un riesgo de violencia, además de que supera los 70 años de edad, condición que, afirmaron, permitiría que enfrentara el proceso bajo resguardo domiciliario.

En el posicionamiento también denunciaron presuntas restricciones para que la defensa pueda comunicarse con Ruffo Appel dentro del penal, situación que, aseguraron, limita su derecho a una defensa adecuada.

Lo califican de “preso político”

Aunque el documento se centró en cuestionar el desarrollo del proceso judicial, algunos de los asistentes elevaron el tono de sus declaraciones al considerar que el exgobernador es víctima de una persecución con motivaciones políticas.

El exgobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez, afirmó que Ruffo Appel es un “preso político” y aseguró que el caso forma parte de una estrategia del gobierno federal con miras a las elecciones de 2027.

“Cuando vemos este caso de Ernesto en concreto, que es un preso político, que lo quieren utilizar de escudo y parapeto de todas sus corrupciones”, declaró.

Durante la conferencia, algunos participantes incluso calificaron al exmandatario como un “mártir” y realizaron comparaciones con el expresidente sudafricano Nelson Mandela para sostener que enfrenta una persecución política.

La defensa de Ruffo Appel mantiene la exigencia de que el exgobernador continúe su proceso fuera del penal, mientras las autoridades federales continúan con el procedimiento judicial en su contra.

UIF bloquea cuentas de Ruffo ı Foto: X: @monicagarzag

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MSL