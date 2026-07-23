¿Quién es Verónica Ruffo, hija de Ernesto Ruffo? A qué se dedica, dónde nació y cuál es su edad | FOTOS

Este 23 de julio la Fiscalía General de la República (FGR) informó que tanto el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, como otros siete empresarios y agentes aduanales fueron vinculados a proceso por presunto contrabando de hidrocarburos.

Diversos partidos de oposición han señalado que la detención del exgobernador Ernesto Ruffo tiene motivos partidistas detrás, lo cual incluso ha sido rechazado por la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

Este jueves la hija del exedil, Verónica Ruffo Sánchez apuntó que las cuentas bancarias de una empresa vinculada a ella fueron bloqeadas, situación que fue negada por la FGR.

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Verónica Ruffo junto a su padre, Ernesto Ruffo ı Foto: Redes Sociales

Por medio de sus redes sociales Verónica Ruffo Sánchez aseguró que su padre, quien actualmente tiene 74 años de edad, es un hombre que ha vivido con sencillez y sin lujos, y que dedicado más de 40 años de su vida a la política del país.

Además, Ruffo Sánchez también acudió a la Embajada de Estados Unidos que se encuentra ubicada en la CDMX, con la finalidad de solicitar apoyo y protección por el presunto hostigaiento del que es víctima.

¿Quién es Verónica Ruffo?

Además de ser hija del exgobernador Ruffo Appel, Verónica Ruffo Sánchez es la fundadora de Veritas Technology VR, una empresa que ofrece una plataforma educativa que busca utilizar la tecnología para “transformar la educación”.

Cuenta con una licenciatura en Mercadotecnia Internacional que obtuvo en la Universidad de Monterrey en 2004, estudió diseño de joyería en Le Arti Orafe Design School, y cursó la educación media superior en El Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS) de Baja California.

De acuerdo con la página de la red civil de mujeres Conectadas; que busca promover la igualdad de género y empoderamiento, Ruffo Sánchez es “líder en la transformación de la educación a través de la tecnología en México”.

Asimismo, señalan que tiene como objetivo “empoderar a alumnos y maestros para prosperar en la era digital aprovechando la tecnología para mejorar el acceso, la equidad y la calidad de la educación”.

Verónica Ruffo ı Foto: Redes Sociales

Además de ser la directora ejecutiva y dueña de Veritas Technology, fue dueña de una empresa de joyería con su nombre desde el 2006 hasta el 2017, fue diseñadora de campañas de marketng en Los Castillo, y directora de desarrollo de negocios en Viz Explorer.

De acuerdo con la información pública que existe, Verónica Ruffo Sánchez posiblemente nació el 1 de abril de 1977 en San Diego, California, Estados Unidos, por lo que actualmente tiene 49 años de edad; sin embargo, esto no ha sido confirmado por ella.

Verónica Ruffo ı Foto: Redes Sociales

Además de contar con una larga trayectoria dentro del sector empresarial y la implementación de tecnologías en la educación, Ruffo Sánchez es madre de Isabella y Alessando, está comprometida con Sergio de Anda y juega tenis en su tiempo libre.

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