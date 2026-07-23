Multan a AC que buscaba ser partido

Sesión del Consejo General del INE, el 13 de julio de 2026.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) acreditó que 98 personas ministras de culto participaron en el proceso de constitución de México Tiene Vida A.C. como partido político nacional y, a pesar de que el pasado 25 de junio le negó el registro como partido político, este jueves aprobó imponerle una multa de 113 mil 140 pesos.

De acuerdo con la resolución, ocho de esas personas fungieron como auxiliares para recabar afiliaciones y participaron activamente en 58 asambleas distritales y en la asamblea nacional constitutiva.

En contraste, el INE determinó que no se acreditó la intervención de ministros de culto en las actividades de Personas Sumando en 2025 A.C., Construyendo Sociedades de Paz A.C. y la Agrupación Política Nacional Que Siga la Democracia.

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La acreditación de la infracción y la multa fueron aprobadas por separado, ambas con ocho votos a favor y tres en contra.

Avala el INE registro de Paz y Somos México como partidos ı Foto: Cuartoscuro

La consejera Carla Humphrey votó contra ambas decisiones al considerar que México Tiene Vida A.C. ya había enfrentado una consecuencia por los mismos hechos con la negativa de su registro como partido político.

“En mi criterio se está juzgando dos veces”, sostuvo.

También cuestionó que el proyecto no aclarara cómo se obtuvo la información sobre los afiliados, cuyos listados no eran públicos.

El consejero Arturo Castillo se opuso a acreditar la infracción y a imponer la multa, aunque respaldó dar vista a la Secretaría de Gobernación.

Argumentó que la participación de ministros de culto en asambleas no constituye, por sí misma, una infracción administrativa prevista expresamente en la legislación electoral.

“No lo podemos volver a analizar aquí y mucho menos en un procedimiento sancionador”, afirmó.

Por su parte, el consejero Uc-Kib Espadas Ancona rechazó la multa, al considerar que la negativa del registro ya había sido una consecuencia suficiente para la organización.

“Creo que eso es suficiente”, señaló, aunque votó a favor de acreditar la participación de ministros de culto.

La discusión también puso sobre la mesa la necesidad de aclarar cómo se obtuvieron los listados de afiliados de las organizaciones que buscaban convertirse en partidos políticos.

El representante de Somos México, Marco Antonio Baños, señaló que esos padrones no eran públicos y que las organizaciones únicamente podían revisar sus propios listados.

“La principal interesada debe ser la institución de que este tema se aclare”, sostuvo, al señalar que el INE debe preservar la confianza ciudadana y de los actores políticos en sus procedimientos.

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MSL