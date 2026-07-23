Gobierno destina 23 mil 300 mdp a obras de agua y drenaje en el Valle de México

El Gobierno de México proyecta una inversión superior a 23 mil 300 millones de pesos en obras para aumentar el suministro de agua potable y reducir inundaciones en 10 municipios del oriente del Estado de México, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La dependencia puso en marcha el sistema Churubusco-Xochiaca, infraestructura que permite conducir y desalojar hasta 16 mil litros por segundo en Iztapalapa, Ciudad Nezahualcóyotl y La Paz. El conjunto incluye los colectores Carmelo Pérez, Teotongo y Los Pinos, además del cárcamo de bombeo Xochiaca.

Durante el desarrollo del proyecto, Conagua amplió la capacidad de regulación de las lagunas El Salado y Churubusco. La institución también reportó avances en la adecuación de los cauces de este último cuerpo, por donde circulará el líquido acumulado durante precipitaciones abundantes.

Para reforzar el abasto, el organismo federal construye la planta potabilizadora Lago de Guadalupe, que aportará 3 mil litros por segundo a Cuautitlán Izcalli y Teoloyucan. El plan incorpora la rehabilitación de una línea metropolitana de conducción con 14 kilómetros de longitud.

Más infraestructura, más agua y mayor seguridad para las familias.



El @GobiernoMX impulsa una estrategia histórica en el Valle de México con plantas potabilizadoras, rehabilitación de pozos, captación de lluvia y obras de protección contra inundaciones.



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A mediano plazo, esa red podrá extender la distribución hacia otros puntos del Valle de México, entre ellos Ecatepec, Ciudad Nezahualcóyotl y los límites de La Paz e Iztapalapa, de acuerdo con la información oficial.

Conagua también desarrolla un sistema para aprovechar el agua de lluvia almacenada en la laguna de Zumpango. La infraestructura incrementará el suministro metropolitano en 3 mil litros por segundo durante el estiaje y hasta 5 mil en temporada de precipitaciones.

Mediante ese proyecto, la autoridad reforzará y elevará los bordos para ampliar el almacenamiento. Los trabajos contemplan una potabilizadora, otra planta de tratamiento, dos estaciones de bombeo y un acueducto de 27 kilómetros.

Sobre las acciones contra inundaciones, el programa comprende Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco. En 2025 comenzaron 96 intervenciones que están próximas a concluir, mientras que el calendario de 2026 incluye otras 106.

Otra parte de la estrategia corresponde a la rehabilitación de pozos. Ecatepec concentra 24 instalaciones sujetas a estas labores debido a los problemas de escasez registrados en ese municipio.

El gobierno federal también construye la segunda etapa del colector Chalco de Díaz Covarrubias, obra destinada a disminuir las inundaciones severas en esta zona, principalmente en las colonias Jacalones y Culturas de México.

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MSL