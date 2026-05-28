Conagua reforzará suministro de agua en San Quintín con nuevos pozos profundos

El Gobierno de México implementará en Baja California un plan hídrico para mejorar el servicio de agua potable a más de 5 mil habitantes de colonias de San Quintín, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La estrategia, derivada de una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que coloca a San Quintín dentro de los territorios atendidos mediante los Planes de Justicia, una estrategia federal dirigida a zonas con rezagos históricos, condiciones de pobreza, desigualdad o deudas acumuladas con comunidades específicas.

Sheinbaum explicó que, aunque la mayoría de esos planes se concentra en pueblos indígenas, también existen intervenciones para población afromexicana y regiones con demandas sociales de larga data. En ese marco ubicó a San Quintín, municipio de Baja California con una fuerte presencia de jornaleros agrícolas.

Para esa zona, el Gobierno federal incorporó un centro de atención enfocado en empleo y derechos laborales para trabajadores del campo. También contempla la perforación de dos pozos profundos, obras de equipamiento, electrificación y líneas de conducción, con una inversión superior a 11 millones de pesos.

La Presidenta adelantó que visitará próximamente San Quintín para entregar apoyos de vivienda, aunque no precisó la fecha. El anuncio quedó ligado a una revisión más amplia de los Planes de Justicia, que suman más de 30 intervenciones en distintas regiones del país.

Conagua detalló que el proyecto incluye acuerdos con empresas agrícolas de la región para ceder agua concesionada que no utilizan, con el objetivo de dirigirla al suministro de las comunidades de San Quintín, Vicente Guerrero y Camalú.

Bajo ese esquema, la dependencia federal prevé aumentar la disponibilidad para la población sin afectar las actividades productivas de la zona. El plan también incorpora acciones con comunidades y usuarios locales para ordenar la administración de las aguas nacionales.

Uno de los pozos dará servicio a casi 2 mil personas de las colonias San Fernando y El Magisterial. La obra contempla perforación, equipamiento, electrificación y una línea de conducción con capacidad de 5 litros por segundo.

Otro punto del programa beneficiará a cerca de 3 mil 200 pobladores de La Cachanilla, Las Palmas, Valle Dorado y Luis Donaldo Colosio. Esa intervención agregará 6 litros por segundo al abasto, con una inversión aproximada de 5.8 millones de pesos.

Para la administración federal, las acciones forman parte de un plan de justicia en materia hídrica dirigido a comunidades vulnerables de San Quintín, bajo la premisa de que “el agua también es justicia social”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL