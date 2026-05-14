Gobierno, a través de Conagua, invierte más de 11 mmdp en obras contra inundaciones

Participación del director general de Conagua en la mañanera de Claudia Sheinbaum Pardo.

A fin de prevenir inundaciones con la intensa temporada de lluvias que se espera para este año, la Comisión Nacional del Agua, presentó las obras realizadas para blindar poblaciones, desazolve de ríos y otros cuerpos de agua, a fin de evitar que las afectaciones vistas en otros años se repliquen.

El director de Conagua, Efraín Morales, subrayó, durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que se actuó en prevención en zonas costeras y en otras regiones que han registrado inundaciones concurrentes ante distintos fenómenos meteorológicos, para lo cual la inversión hasta ahora es de 11 mil 972 millones de pesos.

Conferencia mañanera en Palacio Nacional. ı Foto: Captura de pantalla.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que, prácticamente, se lleva a cabo una obra relativa al suministro de agua potable y saneamiento en cada uno de los municipios del país.

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Uno de los puntos se encuentra en Iztapalapa, donde se trabaja entre el gobierno del Estado de México, la Ciudad de México y la federación, para ampliar las capacidades de los colectores, con lo que además se espera disminuir los riesgos de anegación para el metro que pasa por la zona y también hospitales.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

Dichas obras se conectarán a un cárcamo de bombeo con capacidad de 16 mil litros por segundo, que se conectará a la Laguna de Churubusco para llevar el agua hasta dicho punto y evitar las inundaciones por periodos prolongadas; sin embargo, advirtió que habrá puntos en donde persistan las afectaciones, pero ahora se podrá solucionar de una manera más pronta.

Otro proyecto es el colector de Chalco, para evitar que se repliquen daños como los vistos en otras temporadas.

Presentación oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

Asimismo, se trabaja en el desazolve de 19 ríos en el Valle de México y la optimización del sistema de drenaje de la Zona Metropolitana, particularmente por medio del mantenimiento de los equipos que se utilizan en esta tarea.

El director de la Comisión Nacional del Agua destacó que se han invertido 300 millones de pesos en este último trabajo.

El titular de la Comisión Nacional del Agua destacó las obras de protección al Río Tula, para evitar su desbordamiento y eventual afectación a las poblaciones que le rodean.

Al recordar los daños de dos años consecutivos que dejaron los huracanes Otis y John, también aseguró que los bordos construidos en arroyos ya brindan protección a las localidades cuando los niveles del agua suban.

Imagen oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

Aseguró que más de 120 mil personas resultarán beneficiadas.

En Tabasco, Chiapas y Veracruz resaltó que las tareas emprendidas no sólo protegerán a la población, sino también a los cultivos.

Obras en el sureste. ı Foto: Captura de pantalla.

También se trabajó en el Río Pantepec, con el desazolve y la construcción de un muro a lo largo de 500 m2.

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FGR