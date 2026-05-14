Precios del pollo, huevo, carne de cerdo… consiguen disminución, destaca Profeco

Iván Escalante, titular de la Profeco, este jueves en la Mañanera de CSP.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, dio a conocer este jueves, durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que al menos ocho alimentos básicos han disminuido su costo en el país.

Entre los productos que ya registraron una disminución se encuentra el plátano, cuyo precio promedio ya se encuentra en 21.9 pesos; también el limón, que cuesta en promedio 36.4 pesos.

Asimismo el huevo, con un promedio de 47.4 pesos el kilo; el pollo, con 38.9 pesos; el frijol negro, con 24.15 pesos; la carne de cerdo, con 109.12 pesos, aunque comentó que en este caso se mantuvo estable en los meses anteriores.

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El procurador también anunció la colocación de identificadores del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) en los supermercados, para que la población ubique los productos de la canasta básica, cuyo precio no debe de rebasar los 910 pesos.

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FGR