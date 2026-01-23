Conagua anuncia 180 obras para Veracruz, con inversión de 2 mil 595 mdp

Efraín Morales López, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que en Veracruz se llevará a cabo un Programa de Reconstrucción de Infraestructura Hidráulica, que contempla 180 obras en 40 municipios, con una inversión de más de dos millones de pesos.

Durante la Conferencia del Pueblo, Morales López informó que este programa, el cual se llevará a cabo mediante coordinación entre autoridades federales y estatales, contempla la reconstrucción y reforzamiento de redes de agua potable y de sistemas de drenaje, así como obras de protección contra inundaciones.

Municipios que serán beneficiados por las obras en Veracruz. ı Foto: Captura de video

Asimismo, se llevará a cabo el desazolve y rectificación de cauces en los ríos Cazones y Pantepec, la modernización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Poza Rica y obras de protección hidráulica en Paso Largo, casi concluidas, iniciadas en la administración anterior.

En total, se beneficiará a 40 municipios mediante 180 obras hidráulicas y una inversión de dos mil 595 millones de pesos.

Programa de Reconstrucción Hidráulica en Veracruz. ı Foto: Captura de video

Asimismo, se informó que, de manera paralela a estas obras, Conagua ya inició la construcción del acueducto La Cangrejera - Coatzacoalcos, considerado un proyecto estratégico en el estado que permitirá incrementar a más del doble el volumen de agua para Coatzacoalcos, en beneficio de más de 300 mil habitantes. Se estima concluir esta obra para mayo de 2027.

A propósito, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a los proyectos anunciados para Veracruz, y aseguró que son parte de la coordinación entre Gobierno federal y estatal en beneficio de la población del estado.

Es una inversión de cerca de 20 mil millones de pesos para Veracruz, entre 2026 y 2027, puentes, carreteras, mejoramiento de las carreteras, agua potable, desazolve de ríos, reencauzamiento de los ríos y también vivienda Claudia Sheinbaum, presidenta de México



En el mismo sentido, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció que invertirá 11 mil 103 millones de pesos en 2026, en obras para el estado.

