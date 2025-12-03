Desinforman quienes buscan mantener negocios con el agua de todos: Conagua

El titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, afirma que no tienen razón de ser las manifestaciones y los amagos contra la reforma en materia de aguas: “Se han atendido todos los señalamientos o todas las precisiones”, aclara.

En la víspera de que arranque el proceso de dictamen y aval de la nueva legislación en la Cámara de Diputados, el funcionario cuestiona que haya quien busque generar miedo, desinformación o incluso la falsa idea de que se quiere criminalizar al productor agrícola.

“Esta desinformación proviene precisamente de los sectores que no quieren perder sus privilegios. De los que quieren mantener y seguir haciendo negocios al amparo del agua de todos”, advierte.

El objetivo principal de la reforma es el reordenamiento, explica. “Estamos combatiendo el acaparamiento, la sobreexplotación, el abuso. Y la ley también hace justicia a las comunidades, sobre todo a las más pobres”.

En entrevista con La Razón, señala como origen del problema actual en materia hídrica la ley de aguas aprobada en 1992, pues, dice, con ella se dio al agua un carácter de mercancía.

Como resultado vino una acumulación de grandes cantidades de títulos de concesión por unos cuantos. También, el cambio de uso, pues lo que en principio fue una concesión para uso agrícola, que no se cobra, con el paso del tiempo se modificó.

“¿Qué estamos encontrando ya en la realidad? Pues que esa agua se utiliza en desarrollos inmobiliarios, en balnearios, en campos de golf o incluso se vende en pipas”. Refiere que se han detectado casos en los que se llegan a vender hasta 150 por día, con un costo de entre tres mil y cuatro mil pesos cada una.

De acuerdo con el director de Conagua, hay casos “más extremos”, por ejemplo, donde particulares con títulos de concesión venden agua a municipios enteros. En un caso rondan los 300 millones de pesos anuales.

O casos en donde comunidades no pueden obtener agua de un río que pasa a un lado de su comunidad, porque esa agua está concesionada.

Morales López indica por ello que van por un cambio profundo: “Que no sólo pueda acceder al agua el que tiene recursos para comprarla, sino que el agua realmente se vea como un derecho. Y que se privilegie el consumo humano por encima de cualquier otro. Ése es el corazón de la reforma”.

Quien tiene que temer, aclara, es “el gandalla que tiene cientos de títulos de concesión o el que hace presas para quedarse con la mayoría del agua que no le pertenece”.

Y refiere como ejemplo el del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien con una presa acumuló 700 mil metros cúbicos de agua y privó del recurso a comunidades que se encontraban aguas abajo y a pequeños y medianos productores.

DESINFORMACIÓN. Efraín Morales da cuenta en la charla de varios puntos sobre los que se ha buscado generar, señala, mucha desinformación. Por ejemplo, afirma que es falso el dicho de que, si alguien vendía una propiedad, lo tenía que hacer sin título de concesión. Igual el argumento de que la reforma impedía heredar la tierra con agua.

Tras la realización de 500 foros, con sectores sociales y productivos, además de los que se abrieron en la Cámara de Diputados, ante las “campañas de miedo”, el director de Conagua sostiene que se realizaron todas las precisiones que se necesitaban.

Y destaca que agrupaciones como el Consejo Nacional Agropecuario, la Asociación Nacional de Usuarios de Riego, o la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento, han planteado su total acuerdo con la iniciativa.

¿Nos puede dar un ejemplo relevante de casos que estén detonando la decisión de ajustar la ley? No quisiera establecer alguno en particular, son muchísimos, me parece que es personalizar una iniciativa que es mucho muy trascendente y desviar un poco el debate hacia las personas.

Hay algunos casos, sobre todo en el estado de Chihuahua, que son los más representativos y que justamente es donde están surgiendo la mayoría de las inquietudes, porque es uno de los lugares donde más se ha acaparado, donde más se ha abusado de esta condición.

Otros de los casos más significativos se encuentran en el estado de Guanajuato, donde una gran cantidad, sobre todo de exfuncionarios públicos, ostentan una gran cantidad de títulos de concesión. Y, de manera curiosa, son los lugares donde están surgiendo los bloqueos y las campañas de desinformación.

Entre quienes se declaran en alerta por la discusión de la reforma, señalan que hay un decreto presidencial que permitió hacer cierta cantidad de pozos, ¿a qué se refieren ellos con esto? En el periodo del expresidente Vicente Fox se dieron permisos a lo que le llamaron “libre alumbramiento”. Lo que se estableció en ese decreto es que durante un periodo de tiempo tú podías regularizar los pozos que hubieras hecho en tu propiedad sin tener permiso ni concesión alguna y se generó un registro.

Pero como muchos de los temas que ocurrieron durante ese periodo, éste constituyó una serie de abusos tremendos. Lo que ocurrió es que hay muchos que se registraron después de ese periodo y están totalmente irregulares.

Entonces, se va a llevar a cabo un proceso de regularización con base en los registros que tiene Conagua, como lo establece un artículo transitorio. Ha habido grandes reclamos porque en muchos casos lo que quieren es generar ventanas para legalizar y regular.

En el caso de los irregulares, evidentemente no van a transitar. Ése es un tema muy importante y lleva una respuesta de fondo. La ley no es una ley punitiva, que esté buscando castigar, retirar, quitar, prohibir. Lo que queremos es tener un proceso de ordenamiento que nos lleve a tener un registro público, transparente, que dé total certeza a todos los usuarios y que, además, tenga cero tolerancia a la corrupción.

Ahora, lo que sí te da la ley es una distinción entre el que está buscando con el agua generar un negocio y un beneficio personal, del que realmente la necesita. Pequeños y medianos productores tienen que estar tranquilos por la iniciativa. No solamente no les afecta, sino que les da grandes ventajas.

Cuando se trata de acaparadores, cuando se trata de abusos, pues entonces ésos son los que se tienen que preocupar. Y me lleva esta respuesta a tu pregunta porque si alguien tiene 20, 30 pozos de libre alumbramiento y está pensando que con la nueva ley los va a poder regularizar, pues está totalmente equivocado.

Si se trata de un productor que de eso vive, que de eso vive su familia, que se trata de una oportunidad de tener agua, pues claro que no solamente lo vamos a regularizar, lo vamos a incentivar, le vamos a dar certeza total.

¿Qué tipo de sanciones se van a aplicar con la nueva ley y a quién? Otra de las falsedades que se ha dicho es que se va a criminalizar a los agricultores. ¿Cuáles son los delitos que se toman en cuenta? Aplican para quienes se corrompen, para quien ofrece dinero para realizar algún tipo de trámite para beneficiarse. El segundo es para el funcionario público que reciba dinero por hacer algún tipo de trámite, cualquier prebenda. El tercero es el desvío de cauces nacionales: contempla que cuando se trata de actividades agropecuarias familiares, que son pequeños productores, pues se puede incluso eximir de la sanción. Prácticamente es una amonestación. Pero cuando se trata de un volumen mayor, se establece una agravante.

En el traslado de agua, por ejemplo, no se castiga al pipero, se castiga únicamente cuando se trata de traslado con fines de lucro, que lo haces a sabiendas de que es un agua que se está robando y que además tenga fines de venta. Ésos son los delitos.

AUMENTA RECAUDACIÓN. El funcionario señala que en un año trabajado y con las políticas de reordenamiento, la Conagua ha logrado una recaudación de 4 mil millones de pesos extra a lo que se tuvo el año previo. “Era el dinero que se estaba evadiendo, que se estaba dejando de cobrar y que se está utilizando hoy en obras de tecnificación, de agua potable y de saneamiento”.

Sobre el proceso que ha habido de ajustes a la reforma, a partir de los diálogos, se señaló que iban unos 50. ¿Podrían agregarse más? A mí me parece que es una reforma que está pues prácticamente completa y que incluye todas las inquietudes. Hace rato veíamos que había algunas manifestaciones que se estaban anunciando, que seguían amagando con cierres. Son manifestaciones que no tienen razón de ser porque se han atendido todos los señalamientos o todas las precisiones que pudiera haber planteado alguien, y además el diálogo ha estado abierto siempre. Yo creo que lo que hay es mucha desinformación. Y decir que esta desinformación proviene precisamente de los sectores que no quieren perder sus privilegios. De los que quieren seguir haciendo negocios al amparo del agua de todos.

Estamos conscientes del problema que se está causando porque estamos tocando intereses muy fuertes. Yo por eso decía ayer que es una visión muy valiente de la Presidenta, es una reforma muy necesaria. Tenemos muy claro lo que tenemos que hacer.

Efraín Morales López

Formación: Licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México.

Trayectoria: Diputado en la VI Legislatura de la ALDF; director general de Educación Básica y coordinador general en la Secretaría de Educación de la CDMX; subsecretario de Servicios Urbanos en la Secretaría de Obras y Servicios; subsecretario de Gobierno de la CDMX. Desde 2024 es titular de Conagua.

Presiones gremiales no condicionan legislación

› Por Claudia Arellano

Ante las advertencias de productores agrícolas sobre posibles bloqueos de carreteras y puentes si no se incorporan todas sus demandas en la nueva Ley General de Aguas, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que el proceso legislativo no se condicionará a presiones, aunque sí se ha actuado con la mayor voluntad de diálogo, “sin chantajes y con peticiones atendidas.”

El Dato: Agricultores y ganaderos de Veracruz, Puebla y Tlaxcala marchan a la CDMX para visibilizar su rechazo a la Ley General de Aguas por considerar que afecta al sector.

“Yo respeto todas las expresiones… Ellos están desesperados, yo los entiendo porque soy de origen campesino y sé la importancia que tiene el agua para la vida rural”, dijo reiterando su rechazo de hablar de chantajes

Sostuvo que han sido atendidas la mayoría de sus inquietudes, resultado de una semana de reuniones y análisis en comisiones.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), dio a conocer que con 50 modificaciones que atienden las peticiones de productores.

Asimismo, destacó que el día de mañana la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento discutirá el dictamen a la iniciativa presidencial que expide la Ley General de Aguas, y reforma la Ley de Aguas Nacionales.

Se estará deliberando “temprano”, a fin de incorporarla y subirla al Pleno para su discusión, en el caso que sea necesario, precisó.

Consideró que podría haber más cambios, y “hoy se está trabajando en las comisiones y vamos a ver qué resulta”.

Señaló que se encuentra reunida la Comisión con funcionarios de Conagua y que, aunque ya depende del Poder Legislativo, “siempre mantenemos una relación fructífera y respetuosa con las dependencias del Ejecutivo, cuyas iniciativas les corresponden”.

Enfatizó que el tema del agua y separarlo de la tierra, ya está superado. “Lo que ayer escuché de algunas expresiones ya está superado”, un ejemplo es el caso de los ganaderos, “que querían que no se les excluyera de la concesión del agua, que pudieran compartirse lo agrícola con lo ganadero, ya está resuelto eso en el dictamen”.

Dentro de este mismo marco, dijo, que respecto a las zonas de libre alumbramiento que exigían su regularización, también ya está en los transitorios. La eliminación de la negativa ficta, también. El tema de las herencias, de las propiedades y del volumen de las concesiones, ya está resuelto.

Destacó que la mayor parte está contenida en las 50 modificaciones, pero se sigue trabajando y se sigue escuchando a los productores.

En el tema de las herencias, quedó igual; o sea, el que tenga la propiedad legítima tendrá el derecho de que también en la venta se incluya la concesión del agua.

Monreal Ávila subrayó que en la iniciativa original queda la prohibición al acaparamiento, a la venta del agua, que el agua concesionada se tiene que destinar al fin específico; es decir, si la concesión habla sobre usos agrícolas se tiene que destinar a usos agrícolas, no a usos industriales, ni de desarrollo urbano, ni de vivienda.

Aseguró que una principal característica es la de considerar al agua como un derecho humano y el consumo humano es la prioridad de esta ley. Además, se dan facilidades para el tratamiento de agua y la potabilización del agua.

Ante la posible acción de productores agrícolas de que si no se cumplen o no se incluye todo lo que solicitan en la Ley de Agua van a hacer bloqueos, dijo: “Yo respeto todas las expresiones de los compañeros, yo los he atendido con respeto, toda la semana pasada los atendí”.

Para finalizar, agregó que contemplan dentro de los 50 puntos sus propuestas, “pero ellos están en su libertad de hacer lo que crean conveniente. Nosotros hemos hecho un esfuerzo por atenderlos con respeto y con dignidad”.

La presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán, señaló que los cambios al dictamen de la Ley General de Aguas siguen abiertos, ya que a los más de 50 cambios que anunció Morena se le deben integrar las conclusiones a las que llegaron en la reunión de trabajo que sostuvieron este lunes con los productores representantes de 11 estados.

“Así es que esperemos que continúe la deliberación y, en lo posible, haya sensibilidad de cada legislador, que se haga responsable cada diputada, de un voto tan importante como es la Ley de Aguas”, dijo.

Productores, listos para movilización nacional

› Por Claudia Arellano y Yulia Bonilla

Eraclio Rodríguez Gómez, dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), señaló que ha habido avances en las negociaciones con los diputados para que sus demandas se vean reflejadas en la Ley de Aguas; pero, advirtió que hasta el día de la discusión de este jueves, estarán atentos, alerta y “con lupa”, por lo que, en caso de no reordenarse lo que se platicó, están listos para una movilización nacional.

“Si vemos peligro y vemos riesgos, nos subimos a las carreteras y nos subimos a los puentes y cerramos todo. En el frente estamos de acuerdo en que hay que hacer una modificación a la ley, le faltaban algunas cosas, hemos avanzado, aunque no en todo lo que queremos, no en todo lo que quisiéramos, aún hay pendientes”, dijo.

50 modificaciones se incluyeron en la iniciativa de ley

Expuso que con el Poder Legislativo no habrá conflicto: “donde veíamos más problema era con el Ejecutivo, que no quisiera moverle a la ley, pero tampoco le estamos moviendo a la ley que ellos propusieron. Es mínimo”.

Explicó que sí se contempla el reconocimiento del agua potable en los pueblos y comunidades y de todos los pozos que se hicieron en libre alumbramiento. Es decir, los que se hicieron para extraer agua subterránea sin necesidad de un permiso o concesión, sólo con dar aviso a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), “pero quedan pendientes algunos que no han sido dictaminados y que no los contempla la ley”.

Por separado, otro grupo de productores inconformes con la reforma convocada por la Alianza Agrícola Pu-Ve-Tax, emprendió ayer una marcha a bordo de tractores y demás maquinaria rumbo a la Ciudad de México (CDMX), desde estados como Puebla, Veracruz y Tlaxcala.

Integrantes de la Gran Caravana de Tractores por el Agua, que partió desde las primeras horas de ayer para juntarse en Apizaco, Tlaxcala, y que busca llegar a la Cámara de Diputados, señalaron que con su protesta buscan expresar su rechazo a la enmienda, por considerarla un “atentado” contra su sector.

Paralelamente, líderes del FNRCM acudieron a la Cámara baja para entablar diálogo con los legisladores respecto a la reforma, y se deslindaron de la movilización de la caravana mencionada.

“Hemos separado a representantes que se oponen a esta reforma clave. El Frente y Aliados avanzamos unidos y firmes por una ley justa”, concluyeron los manifestantes.