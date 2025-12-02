Productores marchan con tractores vs Ley de Aguas Nacionales; FNRCM se deslinda

Productores agrícolas del estado bloquearon la mayoría de las carreteras federales para manifestarse en contra a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales

Inconformes con la reforma a la Ley de Aguas Nacionales que ha comenzado a ser debatida, productores emprendieron este martes una marcha a bordo de tractores y demás maquinaria rumbo a la capital del país.

La movilización fue convocada por la Alianza Agrícola Pu-Ve-Tax, de los estados Puebla, Veracruz y Tlaxcala para emprender la Gran Caravana de Tractores por el Agua y partió desde las primeras horas de este día para centrarse en el punto de encuentro en Apizaco, Tlaxcala y con la meta de llevar hasta la Cámara de Diputados.

Los líderes de esta agrupación señalaron que se trata de una protesta pacífica con la que expresan su rechazo al plan por considerar que hay puntos de la reforma que representan un “atentado” contra su sector.

A lo largo de este día, las unidades avanzaron por las carreteras federales que conectan a sus estados con el punto de encuentro para luego dirigirse a la capital. Transitaron a paso lento y sin causar obstrucciones mayores en las vialidades.

Sobre los tractores colocaron mantas en las que se leen consignas como “no somos el problema, somos quienes te alimentan”, “sin apoyo al campo no hay alimentos”.

Paralelamente, líderes del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) acudieron a la Cámara de Diputados para entablar diálogo con los legisladores respecto a la reforma.

En su mensaje, los productores presentaron una aclaración para deslindarse de quienes se oponen a la reforma.

“Hemos separado a representantes que se oponen a esta reforma clave. El Frente y Aliados avanzamos unidos y firmes por una ley justa”.

Después de que el dirigente del FNRCM, Eraclio Rodríguez, advirtió que la organización se encuentra en “alerta máxima” para volver a tomar carreteras y casetas del país, si los legisladores no incluyen en la reforma sobre la Ley de Aguas los temas de sus demandas, que hasta ayer no habían sido considerados.

MSL