Bloqueos en zacatecas hoy por campesinos: Estas son las vialidades cerradas

El lunes se comenzaron a registrar bloqueos viales por parte de los campesinos y productores agrícolas en Zacatecas, y estos continúan este martes, por lo que el cierre de algunas vialidades sigue causando afectaciones.

La Unión de Pozos Agrícolas de Zacatecas (UPAZ) informó el pasado 28 de noviembre, desde las instalaciones de Comisión Nacional del Agua de Zacatecas (Conagua), que tomarían las carreteras del estado.

Apuntaron que han llevado minutas y han estado en lucha por dos años con distintas dependencias federales, y puntualizaron que el 20 de noviembre llevaron la última minuta, de la cual no recibieron respuesta alguna, por lo que concluyeron que realizarían un bloqueo en protesta.

Pidieron la comprensión por parte de la ciudadanía y les invitaron a unierse a su causa, y de igual manera, apuntaron que a diferencia de otros estados, ellos no se estarían manifestando por el costo del maíz.

Bloqueos carreteros en Zacatecas ı Foto: Redes Sociales

Bloqueos en zacatecas hoy 2 de diciembre

Los bloqueos que habrían sido anunciados por la UPAZ incluían varios tramos estratégicos como Osiris y Calera de Víctor Rosales, así como Villa de Cos–Pozo de Gamboa, Ojocaliente–Luis Moya–Loreto, Zacatecas–Trancoso, Valparaíso, Jerez–Tlaltenango, Calera–Toribio, Río Grande–Miguel Auza y la salida de Fresnillo hacia Valparaíso.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Zacatecas (SICT) informó que el día lunes los bloqueos carreteros estaban activos en la Carretera Zacatecas-Fresnillo en la Caseta de Calera, así como la Autopista Zacatecas-Aguascalientes en la Caseta Osiris, Zacatecas-Guadalajara en el Municipio de Villanueva y Zacatecas-Aguascalientes/San Luis Potosí en Trancoso-Ojocaliente.

Aviso de bloqueos viales Zacatecas ı Foto: X: @SICT_Zacatecas

Por su parte, la Guardia Nacional Carreteras informó este martes a las 10:00 horas que en Zacatecas continuaba un cierre parcial de circulación por presencia de manifestantes en la Carretera Aguascalientes-Zacatecas.

Asimismo, informaron que el cierre intermitente de circulación por presencia de manifestante continuaba activo cerca del kilómetro 25+800 de la Carretera Guadalajara-Zacatecas.

La Carretera Zacatecas-Durango con dirección a Zacatecas continúa con un cierre total de circulación, mientras que en la Caseta de Cobro “Osiris” de la Carretera Aguascalientes-Zacatecas continúa un cierre parcial en ambos sentidos.

#TomePrecauciones en #Zacatecas continua cierre parcial de circulación por presencia de personas, cerca del km 103+100 de la carretera Aguascalientes-Zacatecas. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/3kwOmFHGiJ — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) December 2, 2025

Por medio de convocatorias publicadas en redes sociales, los campesinos informaron que estaban en paro total, y pidieron a las comunidades sumarse a la protesta que inició este lunes 1 de diciembre desde las 7:00 horas en Zacatecas.

“Exigimos el retiro inmediato del dictamen de la Ley de Aguas.” Se lee en uno de las convocatorias, mientras que en otra pidieron a las personas que asistieran con “camisa blanca y sombrero, como símbolo de unidad del campo zacatecano”.