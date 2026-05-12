Miles marchan contra gobierno represor de Monreal en Zacatecas

Miles de ciudadanos de Zacatecas, incluidos estudiantes, profesores, sindicatos, feministas, artistas y colectivos, se sumaron a una marcha realizada por las principales calles de la capital para denunciar y reprobar los actos que consideraron de “represión” por parte del gobierno estatal de David Monreal, ocurridos el sábado pasado en contra de productores de frijol.

Unos 50 tractores encabezaron la protesta, en la que 27 contingentes de ciudadanos marcharon bajo el lema: “¡No más!”.

El Dato: LA ENTIDAD es la principal productora de frijol en el país, por lo que la crisis de comercialización de la leguminosa impacta significativamente al sector y a la economía.

El área de Protección Civil de la ciudad de Zacatecas estimó la participación de más de 10 mil personas, aunque los productores de frijol estimaron la presencia de alrededor de dos mil.

TE RECOMENDAMOS: Convulsión generalizada en la zona Convulsiona una protesta 14 horas el acceso al AIFA

La movilización, a la que sus organizadores se refirieron como “megamarcha”, partió de las instalaciones de la Facultad de Ingeniería y avanzó sobre el Bulevar Metropolitano de la ciudad, hasta llegar a la Plaza de Armas, donde se instaló un templete en el cual los líderes del movimiento pronunciaron un mensaje.

LA GRAN marcha de ayer congregó a varios sectores, entre ellos el de los sindicatos. ı Foto: Especial

INCUMPLIMIENTOS. En entrevista en Al Mediodía con Solórzano, el productor de frijol David Meza criticó al gobierno de Zacatecas encabezado por el morenista Monreal Ávila, por no cumplir acuerdos como el acopio de mil 500 toneladas de frijol dentro del programa Alimentación para el Bienestar.

40 por ciento aporta Zacatecas a la producción nacional de frijol

“Creemos que el diálogo ya no es necesario porque ya se habló mucho con ellos, ya hubo muchos meses de negociación; queremos exigir la destitución del gobernador David Monreal”, declaró.

“Necesitamos que nos compren y acopien nuestro frijol a la de ya, porque el frijol está perdiendo su calidad y humedad, y son las trabas que nos están poniendo, pero lógicamente ningún frijol va a tener buena humedad si lo cosechamos desde octubre. Entonces, nos piden concentrarnos en el centro de acopio, pero nuestro frijol no pasa por falta de humedad, pero cómo va a tener humedad si ya tiene seis meses cosechado”, explicó.

El sábado pasado, en las inmediaciones del Multiforo, antes y durante un concierto del cantante Ricardo Montaner, los agricultores acudieron al lugar con tres tractocamiones para protestar en forma pacífica, con la finalidad de que las autoridades atendieran sus demandas; sin embargo, los productores encontraron un fuerte dispositivo de seguridad por parte de policías estatales, quienes colocaron vallas para impedir el acceso a la zona, desalojaron de manera violenta a los manifestantes y detuvieron a algunos de ellos.

La acción por parte de los uniformados provocó la respuesta solidaria de diversas organizaciones, entre éstas colectivos feministas y de madres buscadoras, así como sindicatos y movimientos estudiantiles, los cuales recriminaron la “represión” y convocaron a la manifestación multitudinaria realizada ayer.

El Tip: EL ALCALDE de Zacatecas, Miguel Ángel Varela, acusó al gobernador David Monreal de ser responsable de los actos de represión.

Germina la inconformidad ı Foto: Especial

ACCIÓN DEFENSIVA. Por estos hechos, un grupo de abogados del estado informó que ha iniciado diversas acciones jurídicas y solicitudes formales de información dirigidas a las autoridades estatales.

El abogado Jorge Rada Luévano difundió el escrito, en el que se requiere a las autoridades las identificaciones de los mandos y elementos de Seguridad Pública que participaron en los operativos.

La preservación de videos, cámaras corporales, grabaciones del C5, patrullas, drones y cualquier otro medio audiovisual relacionado con los hechos; la copia de partes informativos, bitácoras, informes homologados y documentación operativa utilizada durante los despliegues de seguridad, también fueron elementos solicitados.

Asimismo, se pidió el fundamento jurídico y protocolos aplicados para el uso de fuerza y control de manifestaciones, y la información sobre las detenciones, incluyendo horarios, motivos, autoridad que ordenó los aseguramientos y situación jurídica de las personas detenidas.

El abogado mencionó que estas acciones no tienen motivación partidista ni buscan confrontación política, sino que tienen como único objetivo garantizar que ningún ciudadano sea “objeto de actuaciones arbitrarias y que toda intervención de la autoridad se encuentre sometida a la Constitución, a la ley y al escrutinio público”.

SEIS QUEJAS. Sobre este tema en particular, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) indicó que recabó seis quejas formales por presuntas vulneraciones a las garantías cometidas durante las detenciones que se produjeron en el marco de la protesta.

A través de un comunicado, la CDHEZ señaló que, desde que se dio la detención de las personas, se les brindó acompañamiento y vigilancia de sus condiciones, y se constató que fueron trasladadas a las instalaciones de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, donde se les practicaron certificaciones médicas para revisar, de manera individual, su estado de salud.

Antes de que tuviera lugar la marcha, el gobernador David Monreal ofreció una conferencia de prensa en la que reafirmó el compromiso de la administración estatal con el diálogo, la conciliación y el respeto irrestricto al marco de derecho.

“Quiero llamar a que nunca se agote el diálogo. El diálogo siempre debe prevalecer frente a cualquier circunstancia, pero debe haber respeto; no debemos permitir que la violencia se apropie de los espacios”, dijo el mandatario estatal.

POLITIZACIÓN. Al tomar la palabra en la conferencia, el secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, reconoció que la administración estatal “cayó en la provocación de personas que le restan legitimidad a este movimiento y que buscaban politizar este conflicto”.

Agregó que “el conflicto tiene tintes políticos”, ya que los productores no han querido entregar una lista con los nombres de los 300 productores que se verían beneficiados con la compra de mil 500 toneladas de frijol.

“¿Cuál es la verdadera razón para protestar contra el gobierno de Zacatecas? ¿Cuál es la lista de las personas que dicen representar a este grupo? Entonces, creemos que este conflicto tiene un tinte político”, expresó el funcionario local.

“Es un conflicto que fue escalando con el uso de la violencia por parte de los firmantes del acuerdo; no había justificación para que tomaran el Congreso y agredieran a compañeros”, consideró el secretario.