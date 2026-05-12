Detienen a magistrada por evadir pago

LA FUNCIONARIA del Poder Judicial, al momento de ser arrestada el domingo.

Protagoniza conflicto — MARTHA ELBA Dávila Pérez, magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial de Aguascalientes, fue detenida luego de protagonizar un conflicto relacionado con el pago de una cuenta en un establecimiento de la Feria de San Marcos.

Versiones de testigos indican que el conflicto comenzó luego de que la funcionaria se negó a pagar el consumo realizado y presumió ser magistrada.

En el sitio también intervino Jorge García, identificado como funcionario de la coordinación del gabinete del gobierno estatal de Aguascalientes y esposo de la magistrada detenida.

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Tras unos minutos, la policía de la entidad tuvo que detener a la funcionaria, quien hasta el cierre de esta edición no se había expresado al respecto.

En videos que circularon en redes sociales, se puede observar a la magistrada con las manos esposadas, mientras que al fondo se ve a su pareja ser detenido.

Tras el altercado, la magistrada y su esposo fueron trasladados a la Base Volcán, complejo de seguridad ubicado dentro de la Feria de San Marcos.

Según medios locales, un familiar de la magistrada acudió a dicho lugar para cubrir la multa y gestionar la liberación de ambos.

Martha Elba Dávila Pérez tomó protesta en agosto de 2025 tras las elecciones del Poder Judicial de ese mismo año.