Tinta indeleble que se utiliza en jornadas electorales, en la imagen ilustrativa│ Elecciones de Coahuila pulsarán el caso Rocha

Las próximas elecciones del 7 de junio en Coahuila, uno de los últimos bastiones del PRI, será una “prueba de fuego” para los partidos políticos con la que buscarán demostrar su fuerza a nivel local, aseguró el experto en temas electorales Fernando Ojesto.

En entrevista con La Razón, el profesor del Instituto Kellogg de la Universidad de Notre Dame dijo que dichos comicios también servirán para medir el impacto que ha tenido en Morena el tema de Sinaloa, en el cual el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya es acusado de narcotráfico.

El Dato: EL ESTADO celebrará comicios el próximo 7 de junio, en los que se renovarán los 25 asientos del Congreso local, de los cuales 16 son de mayoría y 9 de representación proporcional.

“Será un termómetro para medir a todos los partidos políticos de cara a 2027. Si bien es cierto que Coahuila no es que sea uno de los estados más grandes de México y que pueda ser un fiel de la balanza para medir todo, pues me parece que será un buen ejercicio”, dijo.

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Respecto al cambio de dirigencia en Morena, el experto consideró que estas elecciones no serán un parámetro para medir a la nueva dirigencia, sino a la anterior.

“Creo que hay poco tiempo; las campañas duran poco tiempo. Entonces, la dirigencia en Morena acaba de entrar; me parece que todavía no será un parámetro para medir a la nueva dirigencia. Lo que sí será es para medir a la vieja dirigencia, a la que acaba de salir; yo creo que los resultados reflejarán eso”, comentó.

379 candidatos competirán en los comicios

“Me parece que sí será a lo mejor un foco de alarma para los siguientes comicios y por eso se hizo el cambio de dirigencia, para enderezar el rumbo en 2027. Supongo que, desde ahí, Morena tendrá un ejercicio importante de cara a 2027”, mencionó.

Agregó que, en cuanto a la decisión de PRI y PAN de ir por separado en las elecciones de Coahuila, servirá para medir estrategias rumbo al proceso del próximo año.

“El caso de Coahuila es específico porque el PRI sigue con el control del gobierno local. Creo que servirá para medir las estrategias de la oposición de cara a 2027 para ver si van a ir coaligados o si no, o qué tanto pueden tener fuerza si van por separado”, mencionó el académico.

Apuntó que una estrategia de la oposición pasa por ganar congresos locales y a nivel federal, ya que desde ahí se pueden hacer contrapesos a ejecutivos fuertes.

“Creo que la estrategia que se tiene que llevar hoy pasa más allá por ganar gubernaturas y pasa mucho por ganar congresos. Hemos visto a nivel local y a nivel federal que cuando el partido del gobierno se lleva carro completo con el congreso, pues entonces tienen cheque en blanco.

“En cambio, creo que ahora la estrategia de la oposición claro que tendrá que ir por las gubernaturas, pero sobre todo tendrá que hacer una estrategia política muy importante para el tema de las legislaturas, tanto locales como en la Cámara de Diputados y Senado”, expuso el especialista.