Convulsiona una protesta 14 horas el acceso al AIFA

CON TRACTORES, los manifestantes cerraron ayer las principales vialidades que hacen colindancia con el AIFA.

UN GRUPO de ejidatarios que exige al Congreso del Estado de México la resolución inmediata de una controversia territorial con Tecámac por 810 hectáreas bloqueó durante al menos 14 horas vialidades de acceso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), lo cual generó afectaciones a los usuarios y provocó una convulsión generalizada en la zona.

Los manifestantes se inconformaron con el hecho de que Tecámac tiene la mayor parte de esa superficie, colindante con Ecatepec, mientras Tonanitla conserva sólo la zona de Valle Verde, que forma límite con Nextlalpan.

Desde las 8:00 horas, los manifestantes colocaron llantas y atravesaron camionetas y tractores en el Camino Libre a Tonanitla, en el límite con el municipio de Tecámac, en ambos sentidos, y mantuvo cerrado el Bulevar Ojo de Agua.

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A través de un anuncio oficial, el AIFA indicó que el cierre impactó distintos puntos estratégicos de movilidad, entre ellos la conexión entre Ecatepec y el aeropuerto, así como la circulación con dirección a Ojo de Agua, en Tecámac.

El Tip: DE ACUERDO con representantes ejidales, Tonanitla ha presentado documentos históricos y pruebas legales para acreditar la propiedad de las tierras que están en disputa.

Por ello, hizo un llamado a la población para anticipar tiempos y utilizar alternativas de transporte como Mexibús, el Tren Felipe Ángeles, así como las vías alternas Circuito Exterior Mexiquense y la autopista México-Pachuca.

El municipio de Tecámac condenó las afectaciones ocasionadas por el bloqueo y aseguró que esta acción afecta a miles de usuarios del AIFA, así como a trabajadores, estudiantes y familias que diariamente utilizan esta vía de comunicación.

801 hectáreas comprende el diferendo entre Tonanitla y Tecámac

El municipio reconoció el derecho a la manifestación, pero consideró que intereses ajenos al bienestar ciudadano no deben perjudicar la movilidad ni la tranquilidad de la población.

Pidió que las diferencias territoriales se atiendan por las vías institucionales y legales, y refrendó su compromiso con el diálogo y la gobernabilidad.

Hasta el cierre de esta edición, los accesos permanecían con bloqueos.